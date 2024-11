Liniker, Alceu, João Bosco, Lia de Itamaracá e mais: confira agenda de shows gratuitos no Ceará

Para todas as plateias, de artistas de todos os gêneros musicais e, ainda melhor, de graça. O Ceará será palco nas próximas semanas de uma série de grandes shows que compõem a programações de festivais culturais de Fortaleza e outras cidades.

Com nomes como Liniker, no Festival Elos, e Lia de Itamaracá, no Chorro Jazz, o calendário das apresentações previstas começa nessa semana e se estende até o início de dezembro. Confira destaques na agenda organizada pelo Verso!

Veja também Verso Grupo SamBomja mostra força e arte das periferias de Fortaleza: ‘Grande Bom Jardim também é cultura' Verso Como a segunda-feira de Fortaleza virou a Segunda Sem Leite e Sem Limite, dedicadas ao samba

Almério, Martins e mais de 30 outras atrações

A 7ª edição do Festival Acordes do Amanhã ocorre nesta quinta-feira (21) em Fortaleza. O evento se espalha por 11 bairros da Capital. Serão, no total, 39 shows musicais de 33 atrações diferentes em 16 espaços da Cidade.

Legenda: Almério e Martins fazem show na Ponte dos Ingleses Foto: Henrique Kardozo / Divulgação

Entre os destaques da programação deste ano, está a dupla de cantores pernambucanos Almério e Martins, que se apresenta em conjunto na Ponte dos Ingleses às 17h O festival terá, ainda, shows de Juruviara, Zéis, Mel Mattos, Vanessa A Cantora e do Quinteto de Metais do Piamarta.

Os palcos do Acordes do Amanhã serão instalados na Praça do Ferreira, no Terminal de ônibus do Antônio Bezerra, na Ponte dos Ingleses e no Parque Rachel de Queiroz, além de espaços como o Mercado Central, o Lar Torres de Melo e o Instituto do Câncer do Ceará também acolherem intervenções musicais.

Quando: quinta, 21, de 8 às 21 horas

quinta, 21, de 8 às 21 horas Onde: diversos espaços de Fortaleza

diversos espaços de Fortaleza Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @acordesdoamanha

Liniker e Alceu Valença na PI

Um dos festivais mais aguardados do cenário de Fortaleza, o Elos ocorre neste final de semana na Praia de Iracema trazendo mais de 10 atrações musicais. A seleção do sábado (23) é comandada pelo pernambucano Alceu Valença com o show “Alceu Dispor”, que traz sucessos como “Anunciação” e “Coração Bobo”.

Já no domingo (24), o destaque do line-up é a cantora Liniker, que chega em Fortaleza com o esperado show do álbum “CAJU”, lançado em agosto deste ano e com sucessos como a faixa-título e “ME AJUDE A SALVAR OS DOMINGOS”.

Legenda: Festival Elos retorna em 2024 para a Praia de Iracema Foto: Divulgação

Além de Alceu, no sábado (23), o Elos traz ainda as atrações “Khrystal & Juliana Linhares convidam Josyara”; “O Cheiro do Queijo recebe Zé de Guerrilla e Carú Lina”; “Pra Quem Gosta é Bom convida Bloco Mambembe e Luxo da Aldeia”; Cortejo Farra da Jangada; DJ Viúva Negra e Come Inna Di Dance Sound System com convidados.

Já no domingo (24), junto de Liniker, se apresentam "Samba e Água Fresca: Dipas, Gabi Nunes, Belinho & Theresa Rachel”; “Mulher Barbada recebe Camaleoa & Agê”; “Vanessa A Cantora, Iara Pâmella, Bete Nascimento & Daniella Campelo”; DJ Silas; e Come Inna Di Dance Sound System com convidados.

Quando: sábado, 23, e domingo, 24; horários a serem divulgados pelo evento

sábado, 23, e domingo, 24; horários a serem divulgados pelo evento Onde: Aterrinho da Praia de Iracema

Aterrinho da Praia de Iracema Gratuito.

Mais informações: no site ou no Instagram @elosfestival

Choro Jazz de Fortaleza a Jeri

O Festival Choro Jazz celebra 15 anos com programações especiais de shows na capital cearense e em Jericoacoara. Entre as atrações, estão nomes como a grande homenageada Lia de Itamaracá, João Bosco e Roberto Menescal.

As apresentações em Fortaleza ocorrem nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Anfiteatro do Dragão do Mar. Já em Jericoacoara, o evento se estende de 3 a 8 de dezembro e ocupa palco na praça principal da cidade.

Entre outras atrações, o festival acolhe em Fortaleza Samuel Rocha e grupo, Theresa Rachel e Rebeca Câmara, Mimi Rocha Quarteto, grupo O Trio e Roberto Menescal com Leila Pinheiro.

Já em Jeri, além dos destaques Lia de Itamaracá e João Bosco, artistas e grupos como Jorge Helder, Nonato Lima, Trio Júlio, Nosso Trio, Mônica Salmaso, A Cor do Som e Armenina do Coco de Fulô também compõem a programação.