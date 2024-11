34º Cine Ceará divulga lista de vencedores; confira

O 34º Cine Ceará divulgou, na noite desta sexta-feira (15), a lista de vencedores de todas as mostras do festival. A cerimônia ocorreu no Cineteatro São Luiz e contou com homenagem a Gero Camilo e exibição especial do filme "Baby", de Marcelo Caetano.

"Milonga", de Laura González, foi eleito o melhor longa-metragem da mostra competitiva ibero-americana. Nessa mesma categoria, o brasileiro "Um lobo entre os cisnes", de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, conquistou, também, três prêmios importantes: o de Melhor Atuação Principal, que foi para o mineiro Matheus Abreu; o de Melhor Atuação Coadjuvante, para o argentino Dario Grandinetti, e o de Melhor Direção de Arte, para Dina Salem Levy.

Legenda: O filme 'Milonga' conquistou o prêmio de melhor longa-metragem ibero-americano Foto: Divulgação

Da mostra competitiva brasileira de curta-metragem, o prêmio de Melhor Filme ficou com "Fenda", de Lis Paim.

Já na mostra Olhar do Ceará, se sobressaíram o longa "Antônio Bandeira - O Poeta das Cores", de Joe Pimentel, e o curta "Raposa", de Margot Leitão e João Fontenele.

Veja também João Gabriel Tréz Participação de longas cearenses no Cine Ceará diminui neste ano em comparação a recorde de 2023

Homenagens

Esta edição do Cine Ceará homenageou o poeta e ator cearense Gero Camilo, que recebeu o Troféu Eusélio Oliveira das mãos do compositor e arquiteto Fausto Nilo.

Na noite de abertura, o festival também homenageou os 70 anos de existência da Universidade Federal do Ceará (UFC) e concedeu o Troféu Eusélio Oliveira ao ator e músico Rodger Rogério.

Veja a lista completa de vencedores do 34º Cine Ceará

Mostra competitiva ibero-americana de longa-metragem

Melhor Longa-Metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana: “Milonga”

Melhor Roteiro: "Milonga

Melhor Direção: "En La Caliente - Contos de um Guerreiro do Reggaeton"

Melhor Som: "En La Caliente - Contos de um Guerreiro do Reggaeton"

Melhor Atuação Principal: "Um lobo entre os cisnes"

Melhor Atuação Coadjuvante: "Um lobo entre os cisnes"

Melhor Direção de Arte: "Um lobo entre os cisnes"

Melhor Montagem: "A Bachata do Biônico"

Melhor Trilha Sonora Original: "Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo"

Melhor Fotografia: "Linda"

Mostra competitiva brasileira de curta-metragem

Melhor Curta-Metragem: "Fenda", de Lis Paim (CE)

Melhor Direção: "Dona Beatriz Ñsîmba Vita", de Catapreta (MG)

Melhor Roteiro: "Cavaram uma cova no meu coração", de Ulisses Arthur (AL)

O Troféu Samburá, concedido pelo jornal O POVO, foi dado a "Fenda", por Melhor Curta-Metragem, e a "Cavaram uma cova no meu coração", por Melhor Diretor.

O Prêmio Abraccine de Melhor Curta-Metragem, por sua vez, foi para "Maputo", de Lucas Abrahão (SP).

Já o Prêmio Canal Brasil de Curta-Metragem, que, entre os jurados, teve o jornalista do Diário do Nordeste, João Gabriel Tréz, foi para "Eu sou um pastor alemão", de Angelo Defanti (RJ/SP).

Mostra Olhar do Ceará

Melhor Longa-Metragem da Mostra: "Antônio Bandeira - O Poeta das Cores"

Melhor Curta-Metragem: "Raposa"

"Antônio Bandeira - O Poeta das Cores" também venceu o Prêmio Unifor de Cinema.