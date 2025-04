Quase 300 mil pessoas no Ceará podem ter aumento no salário com mudança no Imposto de Renda; entenda

Quase 300 mil contribuintes cearenses do setor formal com renda mensal entre R$ 2.259 e R$ 5 mil terão aumento no salário líquido, caso seja aprovada a Reforma do Imposto de Renda. O texto, que tramita no Congresso Nacional, prevê isenção para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil e ainda um desconto parcial para quem recebe até R$ 7 mil.

O Ceará é o terceiro estado do Nordeste em número de empregados formais beneficiadas com a isenção, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) compilados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) do Banco do Nordeste a pedido da coluna.

Veja quantos serão beneficiados em cada estado do Nordeste

Maranhão: 156.831

Piauí: 100.589

Ceará: 293.936

Rio Grande do Norte: 117.367

Paraíba: 126.619

Pernambuco: 361.163

Alagoas: 120.047

Sergipe: 82.348

Bahia: 539.024

Fonte: RAIS Vínculos/Elaborado por BNB/Etene/CGIE

Em todo o Nordeste, quase dois bilhões de contribuintes seriam isentos de Imposto de Renda com a vigência da reforma do IR. Somente no estado da Bahia, seriam quase 540 mil trabalhadores formais, enquanto em Pernambuco seriam pouco mais de 361 mil.

Caso seja aprovado ainda em 2025, as novas regras passariam a valer já em 2026. De acordo com o Governo Federal, em todo o País, mais de 90% dos contribuintes teriam um ganho na renda com as mudanças no Imposto de Renda.

Hoje, a isenção, conforme a tabela do IR, vale para quem ganha até R$ 2.259,20 por mês. Na prática, porém, a isenção alcança até R$ 2.824, considerando a aplicação de desconto simplificado de R$ 564,80, no âmbito da política para valorização do salário mínimo.

O vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Victor Valença Maia, reforça que, se for aprovada, o benefício financeiro será muito palpável para os que ganham até R$ 5 mil e também para os que ganham até R$ 7 mil, embora em menor escala".

Trabalhador pode conferir contracheque

Ele explica que, para ter uma ideia de quanto será o aumento no salário líquido com a medida, o trabalhador deve verificar em seu contracheque quanto é descontado de Imposto de Renda. É esse desconto que deixará de ocorrer para os trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil.

Maia destaca que os descontos tornam o salário líquido consideravelmente menor e que a iniciativa é "elogiosa" por permitir esse aumento nos ganhos dos trabalhadores.

"O valor que o trabalhador terá mês a mês será majorado. Quem recebe R$ 5 mil de salário bruto, se considerarmos só INSS e Imposto de Renda a deduzir, recebe só 4.155,26 de salário líquido, um valor consideravelmente menor. Com a isenção, esse valor vai ter um ganho de 335,15. Então a pessoa passaria a ter 4.490,41. Isso significa que, no fim do ano, considerando 12 meses e 13º salário, esse trabalhador vai ter 4.356,95", exemplifica.

O vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-CE enfatiza ainda os impactos para os que ganham até R$ 7 mil.

"Aqueles que ganham acima de 5 mil também terão benefício, mas proporcionalmente reduzido na medida em que a remuneração cresce. Quem ganha R$ 5 mil vai ter um benefício de 335,15. Quem ganha R$ 5.500 vai ter um ganho de aproximadamente 75% disso. Quem ganha R$ 6 mil vai ter 50% disso. Quem ganha 6,5 mil, terá 25%. Até chegar a 7 mil", detalha Valença.