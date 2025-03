Espumante de caju, brownie de tapioca e mais: loja em Fortaleza com produtos 100% cearenses exalta a gastronomia local

Recém-inaugurada, a loja do Mercado AlimentaCE, espaço gastronômico do Complexo Cultural Estação das Artes, é de encher os olhos e aguçar o paladar. Culminância de uma pesquisa realizada pelo Mercado nos últimos três anos, o estabelecimento reúne mais de 200 produtos de 50 produtores locais, todos feitos no Ceará e com ingredientes genuinamente cearenses, que contemplam da gastronomia do cotidiano a lanches, petiscos e bebidas com ingredientes especiais.

Segundo Marina Araujo, diretora do Mercado AlimentaCE, a curadoria da loja tem o intuito de servir como uma “cartografia alimentar” do Ceará. Além de reunir, em um só lugar, produtos de todo o Estado, o espaço gera renda para os produtores e busca fortalecer a cultura alimentar cearense como eixo importante da nossa identidade.

“Quando você observa a cultura alimentar pela ótica da cultura, você observa que as comunidades preservam até hoje a sua forma de fazer a tapioca, de plantar o milho, de plantar o feijão, e isso tudo mostra um pouco daquele povo, dá um pouco do DNA daquela terra”, explica Marina.

Ao entrarmos na loja, ampla e adornada com peças de artesanato cearense, é possível visualizar um pouco da pluralidade da produção alimentícia no Estado. Os 50 produtores que expõem no local representam um pouco de cada macrorregião do Ceará, demonstrando que a produção gastronômica e agroecológica vai além do que se imagina.

Logo na entrada, o visitante se depara com alimentos orgânicos que fazem parte do dia a dia, como grãos e cereais, produzido por pequenos produtores, além de deliciosos complementos para pratos principais, como massas, azeites e molhos.

Legenda: Doces de diversos tipos, entre tradicionais e veganos, estão disponíveis na loja Foto: Thiago Gadelha

Há ainda diversos alimentos para dietas restritivas, como produtos veganos, sem glúten e sem lactose. São chocolates, massas, doces e iogurtes veganos; geleias e antespastos naturais; chás, mel e muito mais.

Legenda: Café está presente na loja em grãos e em receitas especiais, como no licor da marca Uritu Foto: Thiago Gadelha

Como não poderia deixar de ser, a produção cafeeira do Estado também ganha destaque, com produtos de origem serrana e licores feitos a partir do café. Queijos de diversos tipos e embutidos, como linguiças artesanais, também ocupam lugar no menu.

Outros produtos já conhecidos e queridos de cearenses e turistas, como castanhas e cajuínas, também fazem parte do mercado.

Um dos destaques da loja é a categoria de bebidas. Além das já conhecidas e premiadas cachaças de Viçosa, há cervejas artesanais, licores de fruta, o gin Ará e o primeiro espumante de caju do mundo, a Cauina – bebida desenvolvida pela empresa Alquimista da Caatinga em 2020 que tem feito sucesso dentro e fora do Ceará.

Espaço busca fortalecer cultura alimentar

Legenda: Espaço está dividido em diferentes eixos, que vão de alimentos do dia a dia, como grãos e cereais, a doces, petiscos e bebidas Foto: Thiago Gadelha

Para além do que se come, a cultura alimentar busca resgatar e pôr em destaque a forma como os alimentos são produzidos, especialmente quando essa produção é feita por comunidades que sobrevivem da produção daquele insumo – seja para a venda, seja para a própria subsistência.

"A cultura alimentar é uma linguagem cultural desde os primórdios dos tempos e ela atravessa todas as outras linguagens culturais”, ressalta Marina Araújo.

A gestora ainda destaca que o catálogo não será engessado e que o Mercado está aberto para receber propostas de produtores que queiram fazer parte da curadoria da loja. O único critério para participar do processo seletivo é que os produtos sejam feitos no Estado, a partir de insumos cearenses.

Na loja, o preço é definido por quem faz e comercializa. A esse preço, o Mercado AlimentaCE acrescenta uma taxa de 20% – montante que é destinado à manutenção do espaço, como sacolas, taxas das maquinetas e outros custos operacionais, segundo a gestão.

“As pessoas têm chamado muito a loja de ‘CeArt da gastronomia’ e eu tenho gostado muito, eu tenho achado muito interessante, porque a CeArt com certeza é uma referência de um hub de artistas, de artesãos, de todo o nosso estado, e que tem uma política cultural que é muito firme”, comemora Marina.

7 produtos para degustar

Dentre os diversos produtos que são a cara do Ceará – dos mais presentes no dia a dia aos que trazem inovações nos sabores, texturas e feituras –, alguns dos que fazem parte da curadoria do Mercado se destacam pela inventividade. Confira, a seguir, algumas sugestões para conhecer:

1. Espumante de caju cearense

Legenda: Espumante é feito a partir da Cajuína São João, também cearense Foto: Thiago Gadelha

Entre as bebidas, um dos sucessos da loja do Mercado AlimentaCE é a Cauina, bebida fermentada preparada com suco de caju clarificado, cajuína e leveduras. Sucesso que hoje alcança diversos pontos do País, o espumante é feito com insumos orgânicos, veganos e oriundos da agricultura familiar e é resultado de uma pesquisa desenvolvida na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

2. Gin

Legenda: Gin Ará é opção de bebida genuinamente cearense Foto: Reprodução/Instagram @ara.gin

Primeiro gin cearense, o Ará é uma bebida premium com notas de zimbro, coentro e frutas cítricas, sendo excelente opção para criar drinks.

Legenda: Setor de bebidas também possui licores, gin e cachaças Foto: Thiago Gadelha

O setor de bebidas conta ainda com cervejas, licores, as cachaças premiadas de Viçosa, na região serrana do Estado.

3. Cafés

Legenda: Um dos destaques na produção do Estado, os cafés cearenses também têm lugar na loja do Mercado Foto: Thiago Gadelha

Já conhecidos e queridos pelo público cearense, os cafés produzidos no Estado são vendidos em grãos e, ainda, em doces e bebidas alcoolicas, como chocolates e licores. Para quem quer conhecer os sabores únicos dos grãos cearenses, há opções como o Café dos Mattos, de Guaramiranga, o Nobre Vita, de São Benedito, e o Humaitá, de Mulungu.

4. Cogumelos

Legenda: Cogumelos de Guaramiranga são vendidos em conserva Foto: Thiago Gadelha

Ainda na categoria de produtos da região serrana do Estado, destaque são os Cogumelos de Guaramiranga, conservas de cogumelos orgânicos produzidos na região serrana do Estado que podem ser consumidos como petiscos, incluídos em preparações ou em forma de molho bolonhesa. "Eles têm um sabor incrível e são produtos prontos para consumir. São uma surpresa para quem experimenta", indica Marina Araujo.

5. Massas e molhos veganos

Com atenção a quem possui dietas restritivas, espaço também contém diversas opções inclusivas, como os produtos veganos da Paguetti, massas, molhos e antepastos feitos à base de legumes e verduras de forma artesanal. Um dos destaques é a massa de beterraba (foto). O preparo dos produtos é rápido e prático, e pode ser feito em cerca de 3 minutos.

6. Iogurtes naturais e doces saudáveis

Legenda: Iogurte de morango da Pachira é opção leve e saborosa Foto: Thiago Gadelha

Feitos a partir da castanha de caju, os iogurtes e doces naturais da Pachira Saudável são feitos em diferentes sabores, como morango, ameixa e chocolate, com receitas veganas e saudáveis.

"O Ceará, apesar de ser um dos maiores exportadores de castanha do Brasil ainda tem um descarte muito grande do caju. Então, eles utilizam tanto o caju quanto a castanha do caju para produzir os seus produtos", explica Marina Araujo.

Legenda: Brownies funcionais à base de mandioca e tapioca fazem parte do cardápio Foto: Thiago Gadelha

A Pachira ainda conta com brownies funcionais, feitos à base de fécula de mandioca. Outra opção saudável do doce é a da marca IQI Foods, que produz brownies e tortilhas à base de tapioca.

7. Chocolates

Legenda: Chocolates da Cacau do Ceará estão disponíveis em diferentes sabores Foto: Thiago Gadelha

Ainda para quem tem restrições alimentares ou busca um estilo de vida mais saudável, a loja do Mercado oferece chocolates veganos, feitos no Ceará e com diferentes sabores. Os destaques são os das marcas Cacau do Ceará, com doces mais tradicionais, e MOA Chocolates, com receitas diferenciadas.

Serviço

Loja do Mercado AlimentaCE

Onde: Mercado AlimentaCE - Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário de funcionamento: Quinta-feira, das 12h às 18h; sexta e sábado, das 12h às 19h; e domingo, das 10h às 15h

Mais informações: @mercadoalimentace