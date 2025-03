'Vale Tudo' é aposta final dos remakes na Globo, e Manuela Dias pontua expectativa: 'é muita coisa para adaptar'

Mexer na caixinha muito bem guardada das memórias afetivas dos brasileiros com a televisão não é tarefa das mais fáceis. Para Manuela Dias, agora responsável pelo remake de 'Vale Tudo', umas das maiores telenovelas da história brasileira, nada disso é motivo para pânico. "A conexão é muito louca, é meio quântico", disse ela ainda durante o lançamento da produção ao citar o processo criativo para reescrever a obra.

A verdade é que a expectativa é alta. Não à toa, por exemplo, o mesmo evento de lançamento do remake reuniu executivos da TV Globo, influenciadores e jornalistas de todo o país, dando ainda mais corpo à tese de que essa talvez seja a maior a aposta da emissora em 2025. O esperado, claro, é que o texto de Manuela esteja à altura de todo o burburinho, não poderia ser diferente. Em momento algum, entretanto, a autora parece "tremer" sob os olhares críticos dos espectadores já ansiosos.

Até agora, o processo de escrita, ela conta, tem sido fluido, sem bloqueios. "Não sei nem falar", disse aos risos quando questionada sobre a cena favorita entre as que já reescreveu até agora. "A conexão é muito louca, é meio quântico, porque é uma conexão que acontece entre mim e o espectador na casa dele, passando por 200 pessoas e por muitos aparatos tecnológicos. Mas, assim, eu acho que não teve uma cena em que o público tenha se emocionado vendo, que eu não tenha me emocionado escrevendo", confirmou.

Manuela explica que os desafios, sem dúvida, são muitos. Retratar a tecnologia e as mudanças da sociedade talvez estejam aí, exatamente nessa categoria das tarefas mais complicadas nesse remake. "São muitas frentes de adaptação. A tecnologia é uma delas, mas não só isso. Como a nossa relação humana de afeto, as redes sociais e tudo isso. A gente mudou muito como sociedade. Então, assim, questões como o casamento homoafetivo, que não era reconhecido, a questão do trabalho infantil, que não era tipificado, o alcoolismo, que não era entendido como uma doença, são coisas a serem mudadas", reforçou.

Legenda: Manuela Dias é a responsável por reescrever 'Vale Tudo' para o remake Foto: Globo/Lucas Teixeira

É difícil atestar se dará certo. Ainda assim, é possível apontar que a novela tem acertado e muito na divulgação até aqui. Além do evento de lançamento, todos os atores envolvidos na obra parecem muito empenhados em fazê-la dar certo.

Os materiais de divulgação, por exemplo, mostram todos em uma espécie de "estado de graça", empolgados com os próprios personagens e com a possibilidade de integrar a trama, o que nos faz ter quase certeza do sucesso a caminho. Se estou certa ou errada nesse sentido, só o tempo deve dizer.

Uma nova Odete Roitman?

Da mesma forma de Manuela, a atriz Debora Bloch reforça, sem rodeios, que não há temor algum em interpretar Odete Roitmann. Em 1988, a famosa vilã foi vivida por Beatriz Seagall e se tornou, até hoje, um verdadeiro marco para todas as novelas que seguiram a partir dali.

Cercada por jornalistas, Debora demonstrou a segurança necessária para incorporar essa nova face de Odete. "Eu acho que eu estou na idade certa de fazer, acho que eu estou madura para fazer essa personagem", reforçou, logo de cara. "A gente nunca sabe como vai ser um trabalho, a reação do público antes de estrear. Sempre temos uma expectativa, não sabemos se vamos dar conta da missão, da responsabilidade que é fazer uma personagem dessa, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto presenteada e estou adorando fazer. Estou me jogando nela mesmo", completou com sorriso no rosto.

Legenda: Debora interpretará a famosa vilã Odete Roitman Foto: Globo/Marcos Serra Lima

Do texto, inclusive, ela enxerga uma personagem cheia de detalhes, daquelas com possibilidades infinitas. Para Debora, Odete tem "muitas camadas, muitas questões". "Ela tem uma questão de um certo fracasso na maternidade e, ao mesmo tempo, de ser uma mulher muito poderosa e ser prepotente, controladora, mas não consegue controlar os filhos como ela gostaria", descreve, ressaltando que "é um texto divertido".

"Quando o texto é bem escrito, bem construído, tem um sarcasmo, tem a ironia, tem o humor. Então eu acho que é uma personagem com muitas camadas interessantes, e eu estou adorando fazer e descobrindo ela", finalizou.

Desses detalhes, quais deles estarão na trama, vai ser preciso esperar a segunda-feira (31) para saber. Mas o impacto de obras como essa, que transformaram a TV, é inegável. Não há problemas em se refazer remakes se, claro, há um objetivo claro de retomar o sucesso deles. Se esse for o caso de 'Vale Tudo', então, será um deleite para quem gosta de fato da televisão brasileira.