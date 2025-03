Após interpretar Lola em 'Beleza Fatal', Camila Pitanga será Ellen em nova novela da Globo; conheça personagem

Após interpretar a vilã Lola Argento em “Beleza Fatal”, da Max, Camila Pitanga retorna à TV Globo com uma participação especial em “Dona de Mim”. Sua personagem, Ellen, terá um papel relevante ao longo da trama, que estreia no dia 28 de abril, na faixa das sete.

Camila Pitanga deixou a Globo em 2021, após o fim de seu contrato de exclusividade. Ela havia se afastado das novelas da emissora desde 2016, quando atuou em "Velho Chico". Agora, retorna à televisão interpretando a nova personagem.

“Dona de Mim” foi criada por Rosane Svartman e escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A direção artística é de Allan Fiterman, com direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

Na história, Pitanga será Ellen, mãe de Sofia (Elis Cabaral), uma menina criada pelo empresário Abel Boaz (Tony Ramos).

O enredo começa com uma crise financeira na empresa de lingerie da família Boaz. À beira da falência, Abel perde as esperanças e tenta tirar a própria vida no telhado da fábrica, mas é impedido por Ellen. Grato pelo gesto, ele promete ajudá-la no que precisar.

Anos depois, Ellen engravida de um homem que não assume a responsabilidade e, ao descobrir um câncer terminal, lembra da promessa de Abel. Durante o casamento do empresário com Filipa (Cláudia Abreu), ela aparece com a filha nos braços e pede que ele cumpra a palavra. Diante da situação, Abel decide adotar Sofia, o que gera um conflito com Filipa.

Por conta da doença, Ellen irá morrer logo no início do enredo. No entanto, aparecerá no desenvolvimento da obra com flashbacks.

Camila Pitanga fala sobre Ellen

“Ellen é uma lutadora. Alguém que batalha com todas as forças pela vida. Devota de Nossa Senhora da Penha, ela tem sua trajetória radicalmente transformada quando se vê grávida e com câncer no útero”, disse Camila Pitanga à Globo.

Durante o processo de preparação para viver a personagem, a atriz visitou o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

“Foi fundamental a visita ao Inca, onde tive o suporte da Dra. Renata de Freitas e da psicóloga Rafaela Costa para entender os processos de uma paciente com câncer no útero.”

