Cearense Eva, do BBB 25, reafirma torcida para Renata e admite decepção com gêmeos: 'A bebida entra e a verdade sai'

A cearense Eva Pacheco, 13ª eliminada do Big Brother Brasil 25, tomou café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você', da TV Globo, nesta segunda-feira (31), e reafirmou sua torcida para Renata Saldanha vencer o reality show.

No bate-papo, a bailarina declarou torcida, também, para Vilma Nascimento e Maike Cruz, seus aliados, e colocou os gêmeos, João Pedro e João Gabriel, no pódio de quem ela não quer que ganhe a disputa, junto com Vinícius Nascimento.

"Tirando a Renata, Guilherme tem chance de ganhar. A própria Vitória [Strada], ela tem carisma. Mas [a torcida para vencer] ainda é a Renata", comentou a fisioterapeuta.

Bailarina agradeceu mobilização da torcida em Fortaleza

Ana Maria também conversou com Eva sobre a força da torcida dela e de Renata, o "#TeamBallet". A bailarina aproveitou para agradecer a mobilização recente dos fãs para que ela permanecesse na casa, especialmente em Fortaleza, no Ceará, sua cidade natal.

"Soube que teve uma mobilização enorme dentro do estádio [Castelão], nas paradas de ônibus, em shopping. As escolas de dança se uniram. [...] Para mim, nossa, é muito gratificante. Eu ainda estou em estado de choque. [...] Que orgulho. Muito obrigada. Não vou cansar de agradecer. O que a pessoa tem de mais precioso é o tempo dela, e quando ela gasta o tempo dela com você...", emocionou-se a bailarina.

'Ela chegou energizada e isso soou como soberba', disse Eva sobre Renata

A "Vitrine do Seu Fifi" também foi pauta no bate-papo. A apresentadora, Ana Maria, questionou Eva sobre o que ela achou da escolha da torcida das cearenses de levar Renata para a dinâmica e não a fisioterapeuta. "Acho que é válido. A Rê é uma pessoa altamente inteligente para trazer informações, sabe filtrar. [...] Isso não é um problema", afirmou.

Legenda: Ana Maria questionou a cearense sobre a escolha da torcida de levar Renata para a Vitrine do Seu Fifi Foto: Reprodução/TV Globo

Eva também elogiou a estratégia das famílias e da torcida de levar informações confiáveis e defendeu a amiga no retorno à casa. "A Renata é uma pessoa que sabe filtrar muito bem as coisas que escuta, ela tem o pé no chão, usou [as informações] de acordo com os embates dela. Ela foi inteligente. [...] Ela chegou, realmente, energizada, e isso soou como soberba", analisou a ex-BBB.

Decepção com gêmeos

Desde o "Bate-papo com o Eliminado", logo após a eliminação, Eva se surpreendeu com os vídeos que assistiu dos gêmeos João Gabriel e João Pedro falando sobre ela.

Em um dos vídeos, João Pedro disse para o irmão, Gabriel: "Ela acha que é a mulher mais top. Ela é nada perto do que eu já peguei", disparou. A cearense não escondeu a decepção que sentiu ao ver o comentário do aliado e comentou: "É o famoso: 'a bebida entra e a verdade sai'".

"Os comentários foram um pouco pesados, talvez um pouco machistas, não foi legal de assistir. Lembro que, nessa festa, em específico, ele [João Pedro] pegou uma pilha comigo. Nesse sentido de que eu estava me achando. [...] Fiquei chateada, porque eu tinha um carinho pelos meninos que era de irmandade. [...] Ver esses comentários me deixa bem chateada", lamentou.