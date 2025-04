Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'Uma Família em Apuros'. Nesse capítulo, Francisco manda Leonora encontrá-lo em Esplanada.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Francisco manda Leonora encontrá-lo em Esplanada. Tieta leva Tonha para ela comunicar a Ascânio que é a dona de Mangue Seco e prova o que descobriu. Bafo de Bode afirma que é o dono das terras e o coronel explica que inventou isso para que ele parasse de beber. Cinira conta a Perpétua que Tonha é herdeira de muitas terras. Osnar se cansa de esperar Tieta para jantar e vai embora.

Carmosina conta a Gladstone sobre a carta que Leonora recebeu. Tonha flagra Elisa e Rosalvo juntos. Timóteo diz a Tonha que foi ele quem convidou Rosalvo para jantar. Juracy promete a Perpétua tomar providências quanto à sociedade de Aída. Mirko aconselha o pai a desapropriar as terras de Mangue Seco e a negociar com a Brastânio. Osnar vai jantar com Carol e dorme com ela.

Quando ele lhe conta sobre o jantar com Tieta, Carol o manda embora. Timóteo fica passeando pela sala, enquanto Elisa conversa com Rosalvo. Este se zanga e vai embora. Tieta se cansa de esperar Osnar e joga no chão o jantar que arrumou. Tieta fica com raiva de Osnar. Sonâmbulo, Timóteo vai para o lado do quarto em que Elisa está e dorme abraçado com ela. Ao acordar, ele não entende o que aconteceu.

Gladstone recebe da seguradora um novo caminhão, sai à procura de Francisco, mas não o acha. Mirko manda Bebê e Rosalvo providenciarem dinheiro para dar ao coronel e a seus amigos pelas terras de Mangue Seco. Leonora vai para Esplanada e encontra Helena, que lhe mostra uma notícia de jornal acusando-a de traficante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.