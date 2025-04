'Me assustei', diz influenciadora após repercussão de vídeo com parto de bebê reborn

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma influenciadora que simulou o "parto" de um bebê reborn. Publicado originalmente no TikTok, e em 2022, o conteúdo mostra Carolina Rossi, conhecida como "Sweet Carol", rasgando uma "bolsa amniótica" e removendo o "cordão umbilical" do boneco que se assemelha a uma criança de verdade.

Em entrevista ao g1, a influencer disse que se assustou com a repercussão do vídeo e comentou que as imagens voltaram a dar o que falar após um encontro de mulheres com bebês reborns ocorrido no Parque Ibirapuera, em São Paulo, neste mês.

A primeira publicação do "parto" data de 2022, no TikTok, e já gerou uma soma de 115 milhões de visualizações até o momento. Contudo, as imagens foram repostadas no Instagram no último sábado (26), e, lá, alcançaram mais de quatro milhões de visualizações até esta quarta-feira (30). "É assim que nasce uma bebê reborn", escreveu Carolina na legenda da publicação.

"Me assustei com a repercussão depois de ver a quantidade de comentários e algumas páginas de fofoca mostrando o vídeo. Muita gente veio criticar sem nem me conhecer, dizendo que eu preciso ser internada. Muitos também acham que eu sou colecionadora de bebê reborn, mas não sou", declarou a influencer.

Carolina disse que, na verdade, trabalha produzindo conteúdos ASMR para as redes sociais, que são conhecidos por mostrar estímulos considerados "satisfatórios", sejam em vídeo ou áudio. "Dentro do segmento de ASMR, existe algo chamado roleplay, em que a gente interpreta personagens e profissões, por exemplo. Eu posso ser professora, médica ou contadora de histórias. Em 2022, interpretei uma obstetra usando uma bebê reborn, e acabou viralizando", resumiu ela ao g1.

Repercussão

Nas redes sociais, especialmente no X, há uma série de críticas aos bebês reborns, mas também muitas pessoas se divertindo com os conteúdos. "É conclave, é parto de bebê reborn, é gente namorando IA [Inteligência Artificial], é pastor mirim, é ex-presidente sendo intimado no hospital...", observou um, brincando que "dá muito trabalho" ser brasileiro.

Outro apontou que o "parto" de um bebê reborn consegue ser mais caro que o de um bebê de verdade. "Quase 10 mil reais uma bebê reborn, mais dois mil reais em acessórios... Está custando o preço de um parto real", disse.

"Falei mal, mas acabei de perder seis minutos da minha vida assistindo parto de bebê reborn. Totalmente incrédula", escreveu outra.

O que é bebê reborn?

Bebê reborn é o nome dado a bonecas produzidas para serem semelhantes a bebês de verdade. Dependendo do modelo, algumas mexem partes do corpo, como a cabeça, os olhos e os braços.

Quanto custa um bebê reborn?

Devido ao seu caráter realista, bebês reborns são mais caros do que bonecos convencionais. É possível encontrá-los de R$ 400 na internet, mas alguns modelos chegam a quase R$ 1,3 mil.