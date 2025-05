Uma operação da Polícia Civil contra pessoas envolvidas com grupos criminosos em Fortaleza (CE) resultou na prisão de cinco pessoas, nesta sexta-feira (9). Um dos capturados foi o ex-lutador de Artes Marciais Mistas, do inglês Mixed Martial Arts (MMA), José Willamy Oliveira Freire, conhecido como 'Chiquerim'. Segundo informações divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (9), ele é suspeito de facilitar o acesso de armas e munições para membros de facções, usando o próprio registro como Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC).

A operação policial ocorreu no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Em entrevista à TV Verdes Mares, o delegado Carlos Kléber, do Departamento de Inteligência da Capital, disse que até o início da tarde desta sexta-feira (9), cinco pessoas foram presas, sendo duas delas com registros de CAC.

A defesa do ex-lutador e CAC não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

"Esses CACs possuem uma facilidade, eles passam por um procedimento para adquirir arma de fogo e munições. A linha de investigações é que esse material foi usado por organização criminosa", declarou o delegado ao programa CETV.

Durante a operação, os policiais civis apreenderam pistolas, revólveres, espingardas, carabinas e milhares de munições

"A organização criminosa compra essas munições e utilizam na prática de roubo e homicídios. Tanto na AIS 7 (Área Integrada de Segurança 7) quanto em outras, como na AIS 8 que está tendo essa situação mais sensível de ataques e tentativa de homicídios e chacinas no Pirambu", disse Carlos Kléber.

A Polícia Civil iniciou as investigações com base em denúncias do 181, Boletins de Ocorrência, vítimas de extorsão, entre outras iniciativas.

Quem é Chiquerim

O ex-lutador de MMA ficou conhecido após ser campeão do Shooto Brasil, Sul-Americano e Mundial, em meados dos anos 2000. Ele encerrou a carreira em 2013 por problemas físicos. A partir de então passou a se dedicar a aulas de artes marciais.

O cearense chegou ainda a lutar no Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ele foi candidato a vereador por Fortaleza pelo Avante nas eleições de 2024, mas não se elegeu. 'Chiquerim' obteve 1.564 votos.