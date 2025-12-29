Dupla suspeita de expulsar moradores no Ceará é morta em confronto com a PM

Dois homens, ambos de 22 anos, suspeitos de expulsar moradores de residências em Uiraponga, no Interior do Estado, foram mortos durante confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta segunda-feira (29), no município de São João do Jaguaribe.

Durante a ação, os dois trocaram tiros com a composição e foram atingidos, não resistindo aos ferimentos. A dupla era investigada por ligação com um grupo criminoso carioca em que um dos integrantes consta na lista dos mais procurados do Ceará, além de participar das ocorrências de deslocamento forçado.

O suspeito procurado foi identificado como “Mingau”, Gilberto de Oliveira Cazuza, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Ele tem antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, sendo classificado pela polícia como indivíduo de alta periculosidade.

Ainda durante a ofensiva, a PMCE apreendeu três armas de fogo, munições de diversos calibres, entorpecentes e duas motocicletas. Além das apreensões, quatro homens foram indiciados por participação no crime.

Veja também Segurança Acusado de expulsar moradores de residências em Uiraponga tem prisão mantida Segurança 'Cenário de guerra urbana' e expulsão de moradores: quem está por trás dos ataques em Uiraponga, CE Segurança Polícia prende segundo integrante de facção que ordenava expulsão de moradores em Uiraponga, no CE

Os trabalhos foram realizados pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi/Cotar), com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Segundo a SSPDS, os suspeitos baleados chegaram a ser encaminhados a uma unidade hospitalar em Limoeiro do Norte. Um dos investigados já respondia por tentativa de homicídio, organização criminosa e por um homicídio ocorrido em julho de 2025, em São João do Jaguaribe.

Ainda contra o suspeito morto durante intervenção policial, constavam dois mandados de prisão em aberto por crimes de organização criminosa e homicídio.

Com os dois suspeitos mortos, os PMs apreenderam um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 20 e uma pistola calibre .40, além de 121 munições de calibres variados, dentre as quais 14 deflagradas, carregadores, aproximadamente 117 gramas de drogas, entre maconha e cocaína, e duas motocicletas.

A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe, unidade da PCCE, onde foi lavrado um inquérito para investigar o caso.