Por trás da expulsão em massa e "imposição do medo como estratégia de domínio" em Uiraponga, distrito na zona rural da cidade de Morada Nova, no Ceará, estão, pelo menos, quatro homens membros de facções criminosas já identificados pela Polícia Civil do Ceará. Dois deles foram presos nas últimas 48 horas.

O primeiro a ser capturado foi José Witals da Silva Nazário, o 'Playboy', considerado como articulador da facção Terceiro Comando Puro (TCP), ou seja, quem ordenava crimes na localidade. Horas depois, um dos executores das ordens do grupo de Witals foi capturado.

De acordo com documentos que a reportagem do Diário do Nordeste teve acesso, Márcio Jailton da Silva, o 'Piolho' tem "atuação crucial para o domínio armado e a expulsão de moradores". Contra ele também foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido na Vara de Organizações Criminosas e o suspeito ainda flagrado escondendo uma arma de fogo embaixo da cama na residência onde morava, na cidade de Quixadá.

A reportagem não localizou as defesas dos presos

A Polícia passou a investigar os ataques em Uiraponga após notícia que dezenas de moradores estavam sendo expulsos pela facção: "o objeto central da apuração consiste em um cenário de guerra urbana instalado no Distrito de Uiraponga, zona rural do município de Morada Nova/CE, deflagrado por uma violenta disputa territorial entre facções criminosas que resultou em um estado de terror generalizado, homicídios brutais e, de forma mais contundente, na expulsão forçada de dezenas de famílias, gerando um verdadeiro êxodo e a completa desarticulação da vida social e dos serviços públicos na comunidade".

A atuação do grupo liderado por Witals não se limitou a ataques contra membros da facção rival, mas se voltou deliberadamente contra a população civil, utilizando a expulsão em massa e a imposição do medo como estratégia de domínio, em uma clara afronta à soberania do Estado e aos direitos fundamentais mais básicos dos cidadãos. Sendo Márcio Jailton da Silva um de seus comparsas" Trecho de documento que o Diário do Nordeste teve acesso

Márcio Jailton tem uma extensa ficha criminal. Atualmente ele responde a um processo pelo crime de roubo e é investigado por participar de oito homicídios.

PRISÃO EM SÃO PAULO

'Playboy' foi preso em São Paulo nessa segunda-feira (28). "Equipes do Departamento de Polícia do Interior Sul [DPI Sul], do Departamento de Repressão ao Crime Organizado [DRCO] e do Departamento de Inteligência Policial [DIP], com apoio de equipes do 77º DP e do Garra de São Paulo, localizaram o imóvel onde o homem, de 25 anos, estava escondido. Após realizarem o cerco, efetuaram a captura, dando cumprimento ao mandado de prisão", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

José Witals era vinculado à facção Guardiões do Estado (GDE), mas, integrava atualmente a TCP: !"o antigo integrante da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), após romper com seu antigo aliado, Gilberto de Oliveira Cazuza, vulgo 'Mingau' iniciou uma campanha de extrema violência para tomar o controle territorial de Uiraponga, localidade historicamente dominada por seu rival", segundo documento.

Conforme as autoridades de segurança do Estado, equipes da Polícia Militar passaram a estar 24 horas na localidade desde que cerca de 300 famílias deixaram suas casas devido às ameaças.

Consta ainda nos documentos que "a estrutura sob o comando de José Witals da Silva Nazário, embora ainda em fase de completa elucidação, já demonstra organização e divisão de tarefas, com a existência de "soldados" responsáveis pelas execuções e ameaças diretas".

O delegado diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Ricardo Pinheiro, disse que o articulador vinha sendo monitorado pela Polícia Civil do Ceará há pelo menos uma semana, quando fugiu para São Paulo.

Outro faccionado da TCP citado nos documentos é José Micael Andrade Silva, que teria atuado em extorsões, ameaças, roubos, tráfico e homicídios no Vale do Jaguaribe.

VIOLÊNCIA EM MORADA NOVA

Nesse domingo (27), a Prefeitura de Morada Nova divulgou nota dizendo acompanhar "com atenção os recentes episódios de violência registrados no distrito de Uiraponga".

"Desde o início da situação, estamos adotando todas as medidas cabíveis dentro do âmbito municipal, prestando apoio às famílias e mantendo diálogo com as autoridades competentes. Reforçamos que a responsabilidade pela segurança pública é constitucionalmente atribuída ao Governo do Estado, por meio das forças policiais estaduais", acrescentou o Executivo municipal.

"Acreditamos que, com essas respostas [de segurança] que estão sendo dadas, com o passar dos dias, a gente vai perceber esse retorno à rotina. O que posso dizer é que estamos presentes", assegurou o coronel Níbio Araújo Pinto, da PM.