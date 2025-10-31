Diário do Nordeste
Produtor rural tirando leite da vaca

Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale 31 de Agosto de 2025
Colisão entre carro e carreta ocorreu na madrugada deste domingo (20)

Ceará

Acidente entre carro e carreta deixa ao menos um morto e interdita BR-116 em Jaguaribe; veja desvios

Desvios estão sendo orientados pela PRF na via

Redação 20 de Julho de 2025
Policial da PRF ao lado de um carro da polícia rodoviária federal durante operação na estrada, com outros policiais ao fundo e céu com nuvens, em cenário de fiscalização de trânsito.

Segurança

Caminhoneiro é preso suspeito de exigir R$ 60 mil via Pix para ex-patrão não ser morto

Caso aconteceu próximo ao município de Jaguaribe, no interior do Ceará, nessa quinta-feira (9)

Redação 11 de Julho de 2025
Vista lateral do sangradouro do açude Orós, cheio em abril de 2025

Ceará

Açude Orós, que sangrou após 14 anos, também envia água ao Castanhão; veja como ocorre

Mais de 100 km separam os dois principais responsáveis pelo abastecimento do Ceará

Nicolas Paulino 29 de Abril de 2025
Foto do professor Elivando Rodrigues

Ceará

Único cearense nota 1.000 na redação do Enem é professor no interior do CE e fez a prova para treinar

Educador afirma que teste funcionou para entender a quais critérios a banca corretora está mais atenta

Nicolas Paulino 14 de Janeiro de 2025
A organização criminosa foi investigada pela Delegacia Regional de Jaguaribe, da Polícia Civil do Ceará

Segurança

Cavalo, correr boi: facção utiliza termos da vaquejada para despistar planos criminosos no Ceará

A Justiça Estadual recebeu a denúncia contra sete acusados de integrar a organização criminosa de origem carioca no Vale do Jaguaribe, no Interior do Ceará

Messias Borges 19 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Jaguaribe?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Jaguaribe?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
fachada da UPA

Ceará

Caminhos da Saúde: Regionalização traz serviços para mais perto do cidadão

Estado do Ceará é dividido em cinco regiões de saúde para garantir fluxo de atendimento da atenção primária, secundária e terciária

Raísa Azevedo e Flávia Marques 19 de Abril de 2024
Jaguaribe

Ceará

Jaguaribe registra a temperatura mais quente do Brasil com 39,6º C

Já em Fortaleza, conforme dados do Inmet, na mesma data, a temperatura máxima chegou a 33,5°C

Redação 06 de Dezembro de 2023
