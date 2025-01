Único cearense nota 1.000 na redação do Enem é professor no interior do CE e fez a prova para treinar

É da cidade de Jaguaribe, a mais de 300km de Fortaleza, a única nota mil do Ceará na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O texto gratificado - somente 12 em todo o país conseguiram essa pontuação - foi escrito pelo professor Elivando Rodrigues Moreira, de 23 anos, egresso da rede pública municipal.

“Fiquei muito feliz e desacreditado. Embora a gente tenha vontade de tirar uma nota assim, fica achando que não vai dar”, contou ele em entrevista ao Diário do Nordeste.

Após concluir o Ensino Médio, Elivando decidiu enveredar pela área de linguagens e cursou Letras. Hoje, trabalha como professor particular e auxilia estudantes a desenvolverem conhecimentos para provas objetivas, gramática e a própria redação.

Mas por que, mesmo já tendo uma carreira, fazer a prova? Segundo o professor, é preciso se aprimorar e entender a quais critérios a banca corretora está mais atenta.

“Um dos motivos é testar o que a banca espera e, acima de tudo, aprender com os erros. Como professor, eu não tenho essa pressão toda do aluno. Se eu erro, eu posso aprender. Se o aluno erra, ele pode perder um ano inteiro”, explica.

Para Elivando, a nota mil representa todo o seu esforço em relação ao trabalho e à formação educacional. “Dediquei muito tempo a entender a prova, que representa uma forma de se expressar”, avalia.

O tema da Redação 2024, “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, foi “mais acessível que temas anteriores” e esteve dentro da preparação com os alunos ao longo do ano passado, quando houve debates sobre a hierarquização de culturas na sociedade brasileira.

Existe fórmula de redação?

Rodrigues observa que muitos professores e cursos se especializaram em dicas e atalhos para se dar bem na Redação do Enem - praticamente um “gênero próprio”. Com a banca cada vez mais criteriosa, fugindo de modelos prontos, ele sugere que os alunos aprendam a se organizar para a escrita.

“O aluno precisa questionar, fazer as perguntas, planejar bem o texto. O que eu quero passar para o corretor?”, recomenda.

“Muitas vezes, seguindo uma fórmula, você perde a essência de quem você é e o que pensa para colocar o que a banca espera. Nessa redação, eu consegui me expressar como eu falaria”, garante.

Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Jaguaribe comentou a conquista. “Elivando, sua dedicação e talento mostram que a educação transforma vidas. Parabéns por levar o nome da nossa cidade ao topo e inspirar tantos jovens a acreditarem nos seus sonhos!”, ressaltou.

O que o Enem cobra na Redação?

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao elaborar a redação, os participantes devem ficar atentos às 5 competências que serão exigidas na correção:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Cada competência é avaliada entre 0 e 200 pontos.