Vinho na Semana Santa resgata tradições e harmoniza sabores à mesa

Durante a Semana Santa, muitos lares ao redor do Brasil se organizam para momentos de reflexão, união e partilha à mesa. Entre os elementos mais simbólicos que compõem o cardápio durante esse período, o vinho se destaca por seu profundo significado religioso e cultural.

A tradição remonta à Última Ceia, quando Jesus Cristo compartilhou o pão e o vinho com seus discípulos. “O vinho sempre esteve presente em momentos celebrativos e sagrados. O primeiro milagre de Jesus, por exemplo, foi transformar água em vinho durante as bodas de Caná, na Galileia”, ilustra a enóloga Maria Braz, diretora da São Braz Bebidas.

Além de todo o simbolismo, o vinho também tem seu lugar garantido na harmonização dos sabores típicos desta época do ano. Segundo Maria, a bebida é vista em muitas culturas como um alimento que compõe a experiência gastronômica da ceia.

“O pão, por exemplo, combina bem tanto com o vinho branco quanto com o tinto. Já o peixe pede um vinho branco leve e frutado, que não roube o sabor delicado do prato. Para a sobremesa com chocolate, o ideal é um vinho tinto suave, com uma doçura presente, criando uma combinação perfeita”, orienta a especialista.

A escolha ideal para o período

Para quem deseja escolher um vinho especial para a ceia da Semana Santa, Maria Braz recomenda o Vale das Videiras Tinto Suave, rótulo que, segundo ela, traz uma simbologia espiritual e tradicional do vinho tinto na ceia da Semana Santa.

“De estilo suave, agrada todos os paladares por possuir um sabor frutado e uma doçura agradável, inclusive ideal para quem não tem o hábito de consumir a bebida”, destaca.

Compartilhar uma taça de vinho, segundo a enóloga, vai além da degustação: é um gesto carregado de afeto, celebração e fé. “Nesse contexto, o vinho Vale das Videiras se torna mais que uma bebida, é um elemento que fortalece tradições, motiva a união em família e promove um ânimo celebrativo”, finaliza.

Produzido na região do Vale do São Francisco, em Pernambuco, o Vale das Videiras produz vinho tinto e branco, espumantes e suco de uva Integral, apresentando de forma geral aromas e sabores de fruta fresca, com um paladar que equilibra refrescância e doçura.