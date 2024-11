Professor comenta tema de herança africana na redação do Enem 2024

Os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” foi o tema da redação do Enem 2024. A prova foi aplicada neste domingo (3) em todo o Brasil.

A redação faz parte do primeiro dia de provas do exame, que inclui ainda 90 questões de múltipla escolha na temática de Linguagens e Ciências Humanas. A aplicação neste domingo encerra às 19h.

O tema da redação foi confirmado pelo ministro da Educação Camilo Santana nas redes sociais.

Dicas de redação

O professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações do SAS Plataforma de Educação, pontua que os candidatos irão precisar fazer uma "análise crítica da situação e propor uma intervenção que contribua para a valorização da cultura afro-brasileira e o reconhecimento dessas suas influências".

O professor reforça que ainda é necessário saber quais textos complementares foram apresentados aos candidatos para a realização da redação, mas que o candidato deve contemplar, na redação, aspectos "históricos, sociais, culturais e políticos" da herança africana no Brasil.

"De alguma maneira, ele deveria, pelo menos, abordar, por exemplo, a influência da cultura africana, seja na identidade brasileira, seja na própria linguagem. Linguagem, culinária, músicas, religiões, costumes, que muitas vezes é inviabilizada por preconceitos", explica.

"Tem um ponto de fuga que é a questão do racismo estrutural, que dificulta essa valorização cultural afro-brasileira, e a falha do sistema educacional em implementar, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que fez inclusive 20 anos ano passado, que exige o ensino da história e da cultura africana brasileira". Ademar Celedônio Diretor de Ensino e Inovações do SAS Plataforma de Educação

Um ponto importante será a solução proposta pelo candidato na redação. "Ele vai precisar propor uma solução prática em que o governo de instituições educativas invistam em projetos que promovam a cultura afro-brasileira, reformulando currículos, criando mais campanhas de conscientização, e isso inclui ações de ministérios da educação, por exemplo, ONGs e outras instituições culturais, para que a gente possa, enfim, combater o preconceito e valorizar toda essa herança", conclui.

Critérios e correção

Os candidatos precisam escrever um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas a partir de textos motivadores apresentados no Enem.

As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota pode chegar a mil pontos. Em alguns casos, o candidato pode zerar a redação caso fuja do tema ou a extensão total do texto tenha até 7 linhas. Também pode zerar o candidato que desobedecer a estrutura do texto, a seriedade do exame ou apresentar trechos desconectados.

As redações podem passar por até quatro correções para o cálculo da média final. Os profissionais selecionados para isso atendem a critérios de formação, como graduação em letras e linguística, e formação continuada, com exigência mínima de mestrado para as funções de supervisor e subcoordenador.

Também é exigida experiência comprovada em coordenação de correção de produção textual em avaliação educacional, exames ou concursos. As informações são do Inep.

Veja temas da redação em anos anteriores:

2023: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI

2011: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado

2010: O trabalho na construção da dignidade humana

2009: O indivíduo frente à ética nacional

2008: A máquina de chuva da Amazônia

2007: O desafio de se conviver com a diferença

2006: O poder de transformação da leitura

2005: O trabalho infantil na realidade brasileira

2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?

2003: A violência na sociedade Brasileira: como mudar as regras desse jogo

2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?