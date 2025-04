IFCE abre 375 vagas para cursos técnicos na modalidade EaD; saiba como se inscrever

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com 375 vagas abertas para cursos gratuitos no formato Ensino a Distância (EaD) em cinco áreas: Administração, Eventos, Meio Ambiente, Informática para Internet e Secretaria Escolar. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de maio.

Todos os cursos são para o semestre 2025.2 e voltados para candidatos que já concluíram o ensino médio. A seleção acontece em etapa única, com a análise do histórico escolar.

Veja cursos técnicos do IFCE e vagas por cidade:

Fortaleza

Eventos: 40 vagas;

Meio Ambiente: 35 vagas;

Cedro

Administração: 25 vagas;

Quixadá

Administração: 40 vagas;

Guaramiranga

Administração: 40 vagas;

Paracuru

Secretaria Escolar: 35 vagas;

Jaguaruana

Informática para Internet: 40 vagas;

Limoeiro do Norte

Informática para Internet: 40 vagas;

Sobral

Informática para Internet: 40 vagas;

Tianguá

Informática para Internet: 40 vagas.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do IFCE, ifce.seletar.com.br, onde devem ser apresentados os documentos indicados, cumprindo os os prazos e determinações estabelecidos no edital, que ficam disponíveis também pelo site ifce.funetec.org.br.

É importante ressaltar que as vagas são semipresenciais, com 20% das atividades ocorrendo de forma presencial, e os outros 80% a distância, utilizando tecnologias e plataformas de ensino EaD.

Serviço:

Inscrições: de 28/04 a 11/05 (conforme horário estabelecido no edital)

Edital: ifce.funetec.org.br

