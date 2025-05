Concurso Arce: relembre horários, o que levar e outras orientações para a prova deste domingo (18)

As provas do concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) serão realizadas neste domingo (18), em Fortaleza. O concurso oferta nove vagas para o cargo de Analista de Regulação, com salário de até R$ 7,6 mil, e teve 1.462 candidatos inscritos.

Os locais de prova foram divulgados pelo Instituto Consulplan, na última segunda-feira (12). Para quem ainda não fez a consulta, é possível conferir o local na página oficial da banca organizadora, informando o número do CPF.

Que horas começa a prova?

As provas objetivas de múltipla escolha e discursiva serão realizadas no domingo, com duração de 6 horas, de 13h às 19 horas. Os inscritos devem comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do início da aplicação.

Quais documentos levar?

O candidato deve levar, obrigatoriamente, documento de identidade original e com foto em perfeitas condições, o cartão de confirmação de inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente, e de ponta grossa.

Serão considerados documentos de identidade:

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham valor legal como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (CNH).

De acordo com o edital, não serão aceitos como documentos de identidade: cópias do documento de identidade, ainda que autenticadas; certidões de nascimento; títulos eleitorais (inclusive e-Título/Título de Eleitor Digital); carteiras de motorista sem foto; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

O que não pode?

Será proibido o uso de objetos eletrônicos, como celulares, relógios ou qualquer material de consulta. Os pertences pessoais dos candidatos devem ser deixados em envelope de segurança lacrado e não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, e colocados embaixo da cadeira.

Também não será permitida a utilização pelo candidato de óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, como chapéu, boné, gorro, entre outros. Não será permitida consulta de materiais ou comunicação entre candidatos. Também estão vetadas as marcações fora dos campos reservados na folha de respostas.

O edital não menciona se lanches de consumo rápido são permitidos ou proibidos.

O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, como nome, data de nascimento e número do documento de identidade.

O não cumprimento das instruções resultará na eliminação imediata do candidato.

Detalhes do dia da prova:

Data da prova: domingo, 18 de maio

Abertura dos Portões: 12h (horário de Brasília)

Início Previsto da Prova: 13h (horário de Brasília)

