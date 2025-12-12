Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Os resultados da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) são divulgados nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Inicialmente, a informação deveria ter sido publicada na última quarta-feira (10), mas foi adiada.

Como consultar o resultado

Participantes da aplicação regular e da reaplicação podem conferir os resultados no Sistema PND (pnd.inep.gov.br/pnd/) ao longo deste dia.

O que é a PND?

A iniciativa foi criada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o nível de conhecimento e a formação dos futuros professores dos cursos de licenciatura. Além disso, a prova objetiva ajudar estados e municípios a selecionarem profissionais para as suas redes.

A avaliação compõe o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ainda ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica.

O exame foi aplicado nacionalmente em 26 de outubro. No entanto, após relatos de problemas na aplicação em pelo menos nove escolas, a prova foi reaplicada em 30 de novembro para alguns participantes.

Ao todo, quase 1,1 milhão de docentes, de 17 áreas de licenciatura, se inscreveram na primeira edição da PND.

No Nordeste, o Ceará foi o estado com o maior número de participantes no exame, com cerca de 55.320 inscritos.