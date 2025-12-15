Ibama e Incra abrem 60 vagas com salário de até R$ 9 mil; veja cargos

Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para novo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

São 60 vagas temporárias de nível superior, entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva.

Do total, 40 vagas são para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual do Ibama e 20 vagas para os cargos de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial do Incra.

As vagas estão distribuídas nas especialidades de: Antropólogo, Biólogo, Cientista Social, Direito, Geógrafo, Geólogo, Oceanógrafo, Pedagogo e Engenheiro. Os postos de trabalho se concentram em Brasília e no Rio de Janeiro.

Há a reserva de 25% das vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

Conforme o edital, a remuneração prevista é de R$ 7.283,05 para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, de ambos os órgãos. Já para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Gerencial do Incra, que abrange a especialidade de Antropologia, o salário é de R$ 9.861,23.

>> Veja o edital completo

Como se inscrever?

Interessados podem se inscrever a partir das 14 horas desta segunda-feira até o dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto ACCESS. A taxa de inscrição e de R$ 60 para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e de R$ 70 para Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

Podem solicitar isenção de pagamento inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O prazo de solicitação termina nesta terça-feira (16).

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursiva, que serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026.