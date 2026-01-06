Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas ofertados pelo Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

São ofertados cursos nas áreas de Libras, língua inglesa e língua portuguesa, voltados à formação inicial, ao aprofundamento de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências linguísticas para diferentes públicos.

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção. Veja lista completa a seguir:

Libras, módulo I

Inglês Avançado

Inglês Instrumental

Gramática Básica da Língua Inglesa

Produção Textual em Língua Portuguesa

Inglês para Servidores Públicos e Militares

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, no menu CLI. Não há pré-requisitos para participação nos cursos.

A taxa de inscrição varia de R$ 150 a R$ 300, e o pagamento deve ser realizado via Pix.