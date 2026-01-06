Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais
As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.
A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas ofertados pelo Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).
São ofertados cursos nas áreas de Libras, língua inglesa e língua portuguesa, voltados à formação inicial, ao aprofundamento de conhecimentos e ao desenvolvimento de competências linguísticas para diferentes públicos.
As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção. Veja lista completa a seguir:
- Libras, módulo I
- Inglês Avançado
- Inglês Instrumental
- Gramática Básica da Língua Inglesa
- Produção Textual em Língua Portuguesa
- Inglês para Servidores Públicos e Militares
Como se inscrever?
Interessados devem se inscrever pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, no menu CLI. Não há pré-requisitos para participação nos cursos.
A taxa de inscrição varia de R$ 150 a R$ 300, e o pagamento deve ser realizado via Pix.