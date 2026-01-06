Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever
As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.
A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu 230 vagas para cinco cursos básicos gratuitos. As formações serão realizadas nas modalidades presencial e on-line, e focadas em técnicas gastronômicas, culinária regional e gestão de negócios.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente nesta terça (6) e na quarta-feira (7), das 9h às 17h, por meio do site oficial da Escola.
O preenchimento das vagas será por ordem de inscrição, sendo 70% destinadas a pessoas que ainda não participaram de cursos da instituição.
As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro, no turno da noite. Cada curso tem carga horária de 20 horas, e os participantes recebem certificação digital gratuita mediante frequência mínima de 75%.
Veja também
Veja cursos ofertados
Cozinha do Mar (on-line)
- Carga Horária: 20h
- Turno: Noite (18h às 21h30)
- Vagas Ofertadas: 70
Cozinha Vegana e Vegetariana (on-line)
- Carga Horária: 20h
- Turno: Noite (18h às 21h30)
- Vagas Ofertadas: 70
Custo e Precificação (presencial)
- Carga Horária: 20h
- Turno: Noite (18h às 21h30)
- Vagas Ofertadas: 50
Pizzas Artesanais (presencial)
- Carga Horária: 20h
- Turno: Noite (18h às 21h30)
- Vagas Ofertadas: 20
Tortas Decoradas: fatias perfeitas (presencial)
- Carga Horária: 20h
- Turno: Noite (18h às 21h30)
- Vagas Ofertadas: 20