Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu 230 vagas para cinco cursos básicos gratuitos. As formações serão realizadas nas modalidades presencial e on-line, e focadas em técnicas gastronômicas, culinária regional e gestão de negócios.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente nesta terça (6) e na quarta-feira (7), das 9h às 17h, por meio do site oficial da Escola.

O preenchimento das vagas será por ordem de inscrição, sendo 70% destinadas a pessoas que ainda não participaram de cursos da instituição.

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro, no turno da noite. Cada curso tem carga horária de 20 horas, e os participantes recebem certificação digital gratuita mediante frequência mínima de 75%.

Veja cursos ofertados

Cozinha do Mar (on-line)

Carga Horária: 20h

Turno: Noite (18h às 21h30)

Vagas Ofertadas: 70

Cozinha Vegana e Vegetariana (on-line)

Carga Horária: 20h

Turno: Noite (18h às 21h30)

Vagas Ofertadas: 70

Custo e Precificação (presencial)

Carga Horária: 20h

Turno: Noite (18h às 21h30)

Vagas Ofertadas: 50

Pizzas Artesanais (presencial)

Carga Horária: 20h

Turno: Noite (18h às 21h30)

Vagas Ofertadas: 20

Tortas Decoradas: fatias perfeitas (presencial)