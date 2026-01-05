Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Pessoa marcando gabarito de prova.
Legenda: Há oportunidades para carreiras fiscais, contábeis, legislativas, e no magistério, além de cargos em diversas administrações municipais.
Foto: Kate Mangostar/Freepik.

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas durante o mês de janeiro no Ceará e em todo o Brasil, com oportunidades abrangendo todos os níveis de escolaridade. 

Há vagas para carreiras fiscais, contábeis, legislativas e no magistério, além de cargos em diversas administrações municipais. 

Entre as remunerações ofertadas, destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil. Veja lista a seguir:

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com inscrições abertas para concurso público com 146 vagas imediatas, bem como a formação de um cadastro de reserva.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (8) e podem ser realizadas através do portal do Instituto Consulpam.

>>> Confira o edital.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com nove vagas abertas para o cargo de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os candidatos selecionados serão lotados em Fortaleza.

O salário inicial é estimado em R$ 9 mil. Confira, a seguir, os cargos a serem preenchidos pelo concurso:

  • Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;
  • Ciências Contábeis — 3 vagas;
  • Psicologia — 1 vaga;
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;
  • Engenharia elétrica — 1 vaga;
  • Pedagogia — 1 vaga;
  • Letras Português — 1 vaga.

As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de janeiro. Os candidatos interessados devem realizá-la através do portal do Comando do 3º Distrito Naval e pagar uma taxa de R$ 140.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, município localizado na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher 495 vagas em diferentes cargos e áreas. As remunerações podem chegar a R$ 10.495,80.

O período de inscrições se encerra no dia 18 de janeiro. Os candidatos interessados podem se inscrever no portal do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para o nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente e R$ 150 para nível superior.

>>> Confira o edital para Cargos Gerais;

>>> Confira o edital para Cargos do Magistério;

>>> Confira o edital para Guarda e Agente;

>>> Confira o edital para ACE e ACS.

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 250 vagas, sendo 125 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva. O certame é regido pela Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). 

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.518 a R$ 14.376,73, a depender da função.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, pelo site da Urca

>> Veja edital completo

UFC

Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital de um novo concurso público para professores do Magistério Superior. Ao todo, são 26 vagas com salários que variam de R$ 9,2 mil, para mestres, e R$ 13,2 mil, para doutores. 

Os candidatos aprovados devem trabalhar em Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé e Russas.

As inscrições abrem no dia 12 de janeiro e se encerram no dia 23 do mesmo mês, às 23h59. Interessados devem se candidatar diretamente no site Central de Concursos.

>> Confira edital completo

Sefaz-RN

Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) está com inscrições abertas de concurso público para 50 vagas de auditor fiscal de receitas estaduais. Exigindo nível superior em qualquer área, o salário inicial é superior a R$ 13,2 mil. 

Para participar basta se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora, até 16 de janeiro. Do total de vagas, há reserva para candidatos com deficiência e negros, além de formação de cadastro de reserva.

>> Confira edital

Sefaz-MT

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições de concurso publico com 30 vagas imediatas de nível superior para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. O salário inicial é de R$ 32.971,87.

Interessados podem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até o dia 27 de janeiro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de março. 

>> Confira edital

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso público com 70 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, ambos de nível superior, com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (5) e podem ser feitas até 26 de janeiro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca responsável pelo certame. 

A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal. 

>> Veja edital

