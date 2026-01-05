Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas durante o mês de janeiro no Ceará e em todo o Brasil, com oportunidades abrangendo todos os níveis de escolaridade.

Há vagas para carreiras fiscais, contábeis, legislativas e no magistério, além de cargos em diversas administrações municipais.

Entre as remunerações ofertadas, destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil. Veja lista a seguir:

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com inscrições abertas para concurso público com 146 vagas imediatas, bem como a formação de um cadastro de reserva.

As vagas são de Auxiliar Administrativo, em caso de candidatos de nível médio, e de Contador e Fiscal Contador, para participantes do nível superior. As remunerações são, respectivamente, de R$ 2.824,81 e de R$ 5.762,31.

Para participar, os concurseiros de nível superior precisam pagar uma taxa de R$ 54. Esse valor é de R$ 53 para o nível médio de escolaridade.

As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (8) e podem ser realizadas através do portal do Instituto Consulpam.

>>> Confira o edital.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com nove vagas abertas para o cargo de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os candidatos selecionados serão lotados em Fortaleza.

O salário inicial é estimado em R$ 9 mil. Confira, a seguir, os cargos a serem preenchidos pelo concurso:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

As inscrições permanecem abertas até o dia 8 de janeiro. Os candidatos interessados devem realizá-la através do portal do Comando do 3º Distrito Naval e pagar uma taxa de R$ 140.

>>> Confira o edital.

Prefeitura de Barbalha

A Prefeitura de Barbalha, município localizado na Região do Cariri, está com concurso público aberto para preencher 495 vagas em diferentes cargos e áreas. As remunerações podem chegar a R$ 10.495,80.

O período de inscrições se encerra no dia 18 de janeiro. Os candidatos interessados podem se inscrever no portal do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100 para o nível médio, R$ 120 para Guarda e Agente e R$ 150 para nível superior.

>>> Confira o edital para Cargos Gerais;

>>> Confira o edital para Cargos do Magistério;

>>> Confira o edital para Guarda e Agente;

>>> Confira o edital para ACE e ACS.

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com 250 vagas, sendo 125 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva. O certame é regido pela Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior, com remunerações que variam de R$ 1.518 a R$ 14.376,73, a depender da função.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, pelo site da Urca.

>> Veja edital completo

UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital de um novo concurso público para professores do Magistério Superior. Ao todo, são 26 vagas com salários que variam de R$ 9,2 mil, para mestres, e R$ 13,2 mil, para doutores.

Os candidatos aprovados devem trabalhar em Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé e Russas.

As inscrições abrem no dia 12 de janeiro e se encerram no dia 23 do mesmo mês, às 23h59. Interessados devem se candidatar diretamente no site Central de Concursos.

Sefaz-RN

A Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Norte (Sefaz-RN) está com inscrições abertas de concurso público para 50 vagas de auditor fiscal de receitas estaduais. Exigindo nível superior em qualquer área, o salário inicial é superior a R$ 13,2 mil.

Para participar basta se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora, até 16 de janeiro. Do total de vagas, há reserva para candidatos com deficiência e negros, além de formação de cadastro de reserva.

>> Confira edital

Sefaz-MT

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) abriu, nesta segunda-feira (5), inscrições de concurso publico com 30 vagas imediatas de nível superior para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. O salário inicial é de R$ 32.971,87.

Interessados podem se candidatar pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) até o dia 27 de janeiro. As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de março.

>> Confira edital

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso público com 70 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, ambos de nível superior, com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (5) e podem ser feitas até 26 de janeiro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca responsável pelo certame.

A seleção será composta por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas nas 26 capitais dos estados e no Distrito Federal.

>> Veja edital