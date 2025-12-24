UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil
Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.
A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o edital de um novo concurso público para professores do Magistério Superior. Ao todo, são 26 vagas com salários que variam de R$ 9,2 mil, para mestres, e R$ 13,2 mil, para doutores.
Os candidatos aprovados devem trabalhar em Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé e Russas.
As inscrições abrem no dia 12 de janeiro e se encerram no dia 23 do mesmo mês, às 23h59.
Sobre as vagas
As vagas são voltadas para as áreas de: Biologia, Computação, Química, Engenharia, Matemática, Educação, Artes, Sociologia e Saúde Coletiva.
As oportunidades serão distribuídas, sendo:
- Ampla concorrência: 16 vagas;
- Pessoas negras: 6 vagas;
- Pessoas com deficiências: 2 vagas;
- Pessoas indígenas: 1 vaga;
- Pessoas quilombolas: 1 vaga.
Como se inscrever?
Os interessados devem se inscrever diretamente no site Central de Concursos.
A taxa de inscrição varia entre R$ 321,78 e R$ 332,22, a depender do cargo. É possível solicitar isenção até dia 31 de dezembro.
Divisão das vagas por município
Fortaleza
- Biologia - Genômica de cianobactérias e microalgas de solos e ambientes aquáticos continentais aplicada ao uso e conservação: 1 vaga;
- Computação - Algoritmos e Banco de Dados: 1 vaga;
- Física - Modelagem Computacional em Fluidos e Geociências: 1 vaga;
- Matemática - Álgebra: 1 vaga;
- Matemática - Sistemas Dinâmicos: 1 vaga;
- Química Analítica e Físico-Quântica - Química Analítica: 1 vaga;
- Ciências Sociais - Teorias e Metodologias Sociológicas: 1 vaga;
- Teoria Econômica - Teoria Econômica e História Econômica: 1 vaga;
- Estudos Especializados - Movimentos sociais, Educação popular e Educação de Jovens e Adultos (EJA): 1 vaga;
- Farmácia - Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico: 1 vaga;
- Saúde Comunitária - Diagnóstico de Saúde da Comunidade Baseado em Evidências: 1 vaga;
- Instituto de Cultura e Arte - Fotografia: 1 vaga;
- Instituto de Cultura e Arte - Práticas poéticas e pedagógicas em visualidades da cena: 1 vaga.
Russas
- Automação industrial e Instrumentação: 1 vaga;
- Engenharia Econômica: 1 vaga;
- Gerência de Configuração, Integração de Aplicações e Arquitetura de Software: 1 vaga;
- Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: 1 vaga;
- Matemática Discreta e Lógica de Programação: 1 vaga;
- Segurança e Criptografia: 1 vaga;
- Sistemas Operacionais, Desenvolvimento de Software Concorrente e Computação Paralela: 1 vaga.
Crateús
- Engenharia de Software: 1 vaga;
- Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos: 1 vaga;
- Sistemas Computacionais: 1 vaga.
Itapajé
- Fundamentos da Educação: 1 vaga;
- Teorias e Práticas em História do Teatro: 1 vaga.
Sobral
- Sociologia: 1 vaga.