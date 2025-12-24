UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o edital de um novo concurso público para professores do Magistério Superior. Ao todo, são 26 vagas com salários que variam de R$ 9,2 mil, para mestres, e R$ 13,2 mil, para doutores.

Os candidatos aprovados devem trabalhar em Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé e Russas.

As inscrições abrem no dia 12 de janeiro e se encerram no dia 23 do mesmo mês, às 23h59.

Sobre as vagas

As vagas são voltadas para as áreas de: Biologia, Computação, Química, Engenharia, Matemática, Educação, Artes, Sociologia e Saúde Coletiva.

As oportunidades serão distribuídas, sendo:

Ampla concorrência: 16 vagas;

16 vagas; Pessoas negras: 6 vagas;

6 vagas; Pessoas com deficiências: 2 vagas;

2 vagas; Pessoas indígenas: 1 vaga;

1 vaga; Pessoas quilombolas: 1 vaga.

Como se inscrever?

Os interessados devem se inscrever diretamente no site Central de Concursos.

A taxa de inscrição varia entre R$ 321,78 e R$ 332,22, a depender do cargo. É possível solicitar isenção até dia 31 de dezembro.

Divisão das vagas por município

Fortaleza

Biologia - Genômica de cianobactérias e microalgas de solos e ambientes aquáticos continentais aplicada ao uso e conservação: 1 vaga;

1 vaga; Computação - Algoritmos e Banco de Dados: 1 vaga;

1 vaga; Física - Modelagem Computacional em Fluidos e Geociências: 1 vaga;

1 vaga; Matemática - Álgebra: 1 vaga;

1 vaga; Matemática - Sistemas Dinâmicos: 1 vaga;

1 vaga; Química Analítica e Físico-Quântica - Química Analítica: 1 vaga;

1 vaga; Ciências Sociais - Teorias e Metodologias Sociológicas: 1 vaga;

1 vaga; Teoria Econômica - Teoria Econômica e História Econômica: 1 vaga;

1 vaga; Estudos Especializados - Movimentos sociais, Educação popular e Educação de Jovens e Adultos (EJA): 1 vaga;

1 vaga; Farmácia - Farmácia Clínica e Cuidado Farmacêutico: 1 vaga;

1 vaga; Saúde Comunitária - Diagnóstico de Saúde da Comunidade Baseado em Evidências: 1 vaga;

1 vaga; Instituto de Cultura e Arte - Fotografia: 1 vaga;

1 vaga; Instituto de Cultura e Arte - Práticas poéticas e pedagógicas em visualidades da cena: 1 vaga.

Russas

Automação industrial e Instrumentação: 1 vaga;

1 vaga; Engenharia Econômica: 1 vaga;

1 vaga; Gerência de Configuração, Integração de Aplicações e Arquitetura de Software: 1 vaga;

1 vaga; Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: 1 vaga;

1 vaga; Matemática Discreta e Lógica de Programação: 1 vaga;

1 vaga; Segurança e Criptografia: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas Operacionais, Desenvolvimento de Software Concorrente e Computação Paralela: 1 vaga.

Crateús

Engenharia de Software: 1 vaga;

1 vaga; Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos: 1 vaga;

1 vaga; Sistemas Computacionais: 1 vaga.

Itapajé

Fundamentos da Educação: 1 vaga;

1 vaga; Teorias e Práticas em História do Teatro: 1 vaga.

Sobral