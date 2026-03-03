Concurso da Unilab encerra inscrições nesta quinta-feira (5)

As inscrições para o concurso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) se encerram nesta quinta-feira (5), conforme calendário divulgado no edital. O certame oferta 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, 7 vagas são para o cargo de assistente em administração e 19 para técnico em diversas especialidades.

Já as vagas para cargos de nível superior são distribuídas da seguinte forma:

Administrador - 1

Analista de TI - (Infraestrutura e Redes) - 2

Analista de TI (Arquitetura e Sistemas) - 2

Arquivista - 1

Assistente Social - 1

Contador - 1

Economista - 1

Enfermeiro - 1

Engenheiro Civil - 1

Farmacêutico - 2

Médico do Trabalho - 1

Médico Veterinário (CAL) - 1

Médico Veterinário (Clínica e Cirurgia) - 1

Nutricionista - 1

Odontólogo - 1

Técnico em Assuntos Educacionais - 1

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira, dia 5 de março, pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 140.

O certame reservará 25% das vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD).

Os inscritos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 19 de abril, além de prova de títulos para candidatos de nível superior.

Remuneração e benefícios

Conforme o edital, os salários ofertados são de R$ 3.029,90 para cargos de nível médio e técnico; e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

Os aprovados ainda terão auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio pré-escolar no valor de R$ 484,90, auxílio-transporte, ressarcimento à saúde suplementar, entre outros benefícios.