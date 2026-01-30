Sisu 2026: veja lista de aprovados na Unilab

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã dessa quinta-feira (29), o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2026. Para isso, foram avaliadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O resultado pode ser conferido no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) oferta 1.124 vagas distribuídas em 24 cursos nos campi do Ceará e da Bahia.

Segundo a instituição, serão 652 vagas para o semestre 2026.1, que começa no dia 23 de fevereiro. Para o semestre 2026.2, são destinadas 472 vagas, cujas aulas iniciam em 3 de agosto.

>> Confira a lista de candidatos aprovados na Unilab.

Unilab, IFCE, UFC e UFCA, as quatro instituições do Ceará que utilizam o Sisu 2026 para o ingresso de novos alunos, ofertam juntas 14.223 vagas. Os estudantes convocados poderão realizar a matrícula no curso da instituição escolhida a partir da próxima segunda-feira (2).

Lista de espera do Sisu 2026

A lista de espera pode ser utilizada pelas instituições de educação superior participantes, durante todo o ano, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

O período estabelecido pelo MEC para manifestar interesse em participar da lista começa nesta quinta (29) e segue até segunda-feira (2).