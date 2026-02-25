Após morte de turista, cachoeira em Pires Ferreira tem acesso restrito e novas sinalizações
Maria de Jesus Rodrigues Paiva estava na cidade a passeio quando foi atingida por pedra.
Após a morte de Maria de Jesus Rodrigues Paiva, de 39 anos, no último domingo (22), a Prefeitura de Pires Ferreira adotou medidas imediatas de caráter preventivo e técnico para reforçar a segurança na cachoeira. A cearense foi atingida por uma pedra que se desprendeu do alto da Bica do Donato e foi socorrida por populares. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Ao Diário do Nordeste, a gestão municipal afirmou que na manhã seguinte ao incidente, foi realizada uma visita técnica conjunta envolvendo as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, Turismo e Infraestrutura, além do Corpo de Bombeiros Civis de Pires Ferreira.
Durante a inspeção, uma análise das condições da área foi realizada e também foi definida a delimitação de um perímetro de segurança, visando restringir o acesso a pontos considerados mais sensíveis, especialmente em períodos de instabilidade climática.
Como parte das ações imediatas, a Prefeitura disse à reportagem que iniciou a instalação de placas de sinalização alertando sobre riscos naturais, como queda de pedras e deslizamentos, sobretudo em dias de chuva. As medidas buscam orientar visitantes e ampliar a prevenção.
A gestão municipal reforça que a área da cachoeira é um ambiente natural e que as ações adotadas visam ampliar a segurança e garantir que o espaço continue sendo frequentado com responsabilidade.
A Prefeitura de Pires Ferreira também informou que segue acompanhando o caso e que permanece à disposição para prestar esclarecimentos oficiais. No perfil oficial da gestão, foi publicada uma nota de pesar pelo falecimento de Maria de Jesus.
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando conforto e força para enfrentar essa perda irreparável”, diz a nota.