Ceará registra 138 mil raios em 2026; veja ranking das cidades mais atingidas

O Ceará já contabiliza cerca de 138 mil descargas atmosféricas em 2026, segundo a Enel Distribuição Ceará. Somente em Fortaleza, foram registrados 30 raios na manhã desta quarta-feira (18). Os dados fazem parte do Sistema de Monitoramento e Alerta da concessionária, que acompanha ocorrências em todo o Estado.

Entre os municípios, Santa Quitéria lidera o ranking de incidência de raios do ano, com 5.267 registros, seguida por Crateús (3.021), Granja (2.911), Viçosa do Ceará (2.825) e Tamboril (2.797).

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Já entre as macrorregiões, o Sertão de Crateús aparece na primeira posição, com 23.776 descargas, seguido pelo Cariri (23.370) e Centro-Sul (15.122).

De acordo com a Enel, o monitoramento é realizado em tempo real por meio do Centro de Controle do Sistema (CCS), com apoio de dados meteorológicos fornecidos por satélite. O sistema acompanha chuvas, ventos, queimadas e descargas atmosféricas, permitindo respostas mais rápidas a ocorrências que possam afetar o fornecimento de energia.

Em 2025, o estado registrou mais de 167 mil descargas atmosféricas. Naquele ano, os municípios com maior incidência foram Santa Quitéria (7.543), Granja (7.410), Morada Nova (4.020), Sobral (3.208) e Crato (3.177). Entre as regiões, o Cariri (29.779), Sertão de Crateús (24.201) e Centro-Sul (20.294) concentraram os maiores volumes.

Entre janeiro e março de 2026, o Ceará já registrou 138 mil descargas atmosféricas, o equivalente a 82,6% do total de 167.000 raios contabilizados em todo o ano de 2025. Na prática, faltam 29 mil registros para igualar o volume do ano anterior.

Orientações durante tempestades

A Enel recomenda evitar o uso de aparelhos ligados à tomada durante tempestades, como celulares e eletrodomésticos, além de não utilizar chuveiros ou torneiras elétricas. Também é indicado não realizar reparos em instalações elétricas e permanecer em local seguro até o fim da chuva.

Em áreas externas, a orientação é evitar contato com objetos metálicos e não permanecer em locais abertos, como campos, praias, piscinas, árvores isoladas ou áreas elevadas.