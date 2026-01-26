Diário do Nordeste
Como se proteger de raios? Saiba o que pode atrair descargas e o que fazer

Dezenas de manifestantes ficaram feridos ao ser atingidos por raio em Brasília.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 16:57)
Meio Ambiente
Imagem mostra um forte raio azul-esbranquiçado corta o céu escuro e nublado sobre uma paisagem urbana noturna de Fortaleza, no Ceará, com vários prédios e luzes da cidade.
Legenda: Ao atingir diretamente uma pessoa, o raio pode causar sérios danos à saúde, podendo ser letal.
Foto: Arquivo/Vc Repórter.

Tempestades com raios podem representar um risco à saúde, como o caso desse domingo (25), no qual dezenas de pessoas ficaram feridas após a queda de uma descarga elétrica na região da Praça do Cruzeiro, em Brasília, quando acompanhavam o fim da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Na ocasião, mais de 80 pessoas precisaram de atendimento médico, a maioria em decorrência de quadro de hipotermia, conforme o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) detalhou à imprensa.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, ao atingir diretamente uma pessoa, um raio pode causar sérios danos à saúde, afetando órgãos como coração, pulmões e sistema nervoso, além de queimaduras graves. 

A seguir, o Diário do Nordeste explica o que pode atrair descargas elétricas durante temporais, como se proteger e se é seguro ficar em casa.

O que pode atrair um raio? 

Em uma tempestade há uma intensa atividade elétrica no interior das nuvens. Essa energia pode atingir o solo verticalmente em forma de raio. No Ceará, esses eventos adversos são comuns entre dezembro e maio — meses mais chuvosos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), alguns fatores podem atrair descargas elétricas,, como permanecer em áreas abertas, por exemplo, praças, estacionamentos e praias.

A autoridade orienta que ao perceber nuvens carregadas e trovoadas, o indivíduo deve imediatamente procurar abrigo em ambiente fechado ou carro não-conversível (com janelas e portas fechadas). 

Se não houver nenhum local seguro por perto, o ideal é se agachar, mantendo os pés juntos e colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles, até a tempestade passar, e não ficar deitado.

Outra indicação é evitar ficar próximo de estruturas metálicas, como grades e cercas. O Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) também destacou, à Agência Brasil, a importância de não usar guarda-chuva em áreas abertas

No entanto, essas recomendações não foram seguidas pelos presentes no evento. Em vídeos, compartilhados nas redes sociais, é possível observar o momento em que o raio atinge os manifestantes quando eles estão amontoados, sob forte chuva, usando guarda-chuvas e próximos a grades de contenção metálicas.

Outras recomendações importantes, conforme a Biblioteca Virtual em Saúde, são: 

  • não segurar objetos metálicos longos, como vara de pescar, etc.;
  • não ficar próximo de árvores, cercas, trilhos, postes e linhas de energia elétrica, (que atraem os raios);
  • não permanecer em locais abertos, como no topo de morros ou cordilheiras, praias, campos de futebol;
  • não permanecer em varandas, sacadas, toldos e deques;
  • não dirigir ou se abrigar em veículos sem capota, como tratores, motocicletas e bicicletas;
  • não usar equipamentos elétricos ou o telefone.

É seguro ficar dentro de casa com raios?

Durante um temporal com descargas elétricas o Corpo de Bombeiros alerta que há alguns riscos mesmo estando dentro de casa, então recomenda as seguintes medidas:

  • evitar utilizar equipamentos e eletrodomésticos que estejam ligados à rede elétrica, como o celular carregando, por exemplo;
  • evitar utilizar o telefone com fio (o sem fio pode ser utilizado);
  • não ficar próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas.

Caso alguém seja atingido por um raio, a corporação recomendar que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) seja imediatamente acionado, através do número 192. 

