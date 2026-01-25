Queda de raio em ato de Nikolas Ferreira, em Brasília, deixa dezenas de feridos

Um raio atingiu a região da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde estava marcado o encerramento da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e deixou dezenas de feridos no início da tarde deste domingo (25). Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), 72 vítimas foram atendidas no local.

Dos atingidos, 42 se encontram "estáveis, conscientes e orientados". A corporação informou que oito vítimas possuem "condições instáveis".

No total, 30 feridos foram encaminhados ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

"A Corporação atuou de forma imediata, empregando 25 viaturas, sendo 10 (dez) Unidades de Resgate (URs), para o pronto atendimento às pessoas atingidas", pontuou o CBMDF.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, equipes na Praça do Cruzeiro fazem "a triagem, o suporte pré-hospitalar e o transporte das vítimas, conforme os protocolos operacionais".

Nikolas Ferreira chega a Brasília e ataca Moraes

Os manifestantes estavam no local para receber Nikolas Ferreira, que saiu em caminhada de mais de 200 km na última segunda-feira (19) do município de Paracatu, no interior de Minas Gerais até a capital federal.

Após ser adiado devido às condições climáticas, o ato retornou no fim da tarde deste domingo com a chegada de Nikolas. O parlamentar disse que "o Brasil acordou" e fez declarações contra o ministro Alexandre de Moraes. "O Brasil não tem medo de você", disse o deputado.

O objetivo do parlamentar é protestar contra as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e pedir a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos ataques contra a democracia de 8 de janeiro de 2023. Nikolas e outros parlamentares ainda buscam pressionar pela derrubada do veto da PL da Dosimetria.

Legenda: Nikolas saiu a pé de Minas Gerais na última segunda (19). Foto: SERGIO LIMA / AFP.

Cearenses na caminhada de Nikolas Ferreira

Políticos cearenses estiveram ao lado de Nikolas Ferreira na caminhada durante a semana. O primeiro a entrar na "caminhada pela liberdade" foi o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes.

As outras presenças foram de Carmelo Neto (PL), deputado estadual, e dos vereadores de Fortaleza Bella Carmelo (PL), Inspetor Alberto (PL) e PP Cell (PDT). Tancredo dos Santos (PL), vereador de Caucaia, também participou.