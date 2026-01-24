Diário do Nordeste
Saiba quem são os políticos cearenses que estão na caminhada com Nikolas Ferreira até Brasília

Um deputado federal, um estadual e quatro vereadores integram a multidão de manifestantes.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
O deputado estadual Carmelo Neto e o deputado federal Nikolas Ferreira se cumprimentam em rodovia durante caminhada. Eles vestem uma camiseta branca e carregam uma bandeira do Brasil.
Legenda: Carmelo Neto integram a comitiva cearense na caminhada.
Foto: Reprodução/Instagram @carmeloneto

À medida que caminha rumo a Brasília, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) agrega uma multidão de apoiadores que também protestam contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Até o momento, seis políticos cearenses acompanham o deputado durante o trajeto.

A caminhada, que começou na última segunda-feira (19), deve chegar à Capital Federal no domingo (25).

André Fernandes foi o primeiro parlamentar do Estado a se unir à “caminhada pela liberdade”. Presidente do PL Ceará, ele justificou a presença na manifestação como uma forma de atuar contra a “utilização do aparato judicial como um instrumento de vingança pessoal e política”, citando o exemplo da prisão de Jair Bolsonaro.

Fotos mostra momentos de André Fernandes durante a caminhada promovida por Nikolas Ferreira, com a chegada de Carlos Bolsonaro e parada para descanso.
Legenda: André Fernandes tem postado atualizações da caminhada nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes sociais @andrefernandes.

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) e a vereadora de Fortaleza Bella Carmelo (PL) também se juntaram ao grupo. “Querem nos matar vivos, mas não vão nos calar. Nikolas reacendeu essa chama”, declarou o parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

“Além de ser uma guerra física, é uma guerra espiritual. Então, se não puder estar com a gente em caminhada, nem em Brasília, estejam com a gente em oração por aqueles que estão na estrada, por aqueles que estão indo para Brasília também”, acrescentou a vereadora.

Outro integrante do PL Ceará no ato é Inspetor Alberto (PL). Nas redes sociais, ele defendeu que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro seja extinto. “Ele tem que ser liberto porque esse processo é injusto e ilegal”, afirmou.

Colega de Bella e de Alberto na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador PP Cell (PDT) é outro nome a integrar a comitiva. O parlamentar definiu o ato como um “sacrifício válido” e disse estar “muito feliz de poder participar” do movimento. O político integra os quadros pedetistas, mas está de saída justamente por ser um fiel aliado das alas bolsonaristas do Ceará.

Também vereador, mas do município de Caucaia, Tancredo dos Santos (PL) se juntou ao grupo. “Estou indo para Brasília lutar por liberdade, por democracia, pela soltura dos presos políticos do 8 de janeiro e pela liberdade de Jair Messias Bolsonaro”, justificou o parlamentar.

Veja a lista de políticos cearenses que participam da caminhada

  • André Fernandes, deputado federal e presidente do PL Ceará;
  • Carmelo Neto (PL), deputado estadual;
  • Bella Carmelo (PL), vereadora de Fortaleza;
  • Inspetor Alberto (PL), vereador de Fortaleza;
  • PP Cell (PDT), vereador de Fortaleza;
  • Tancredo dos Santos (PL), vereador de Caucaia.

O que é a caminhada mobilizada por Nikolas Ferreira?

A manifestação de Nikolas é uma reação à decisão do presidente Lula (PT) de vetar integralmente o projeto de lei (PL) que reduz a dosimetria das penas de condenados por atos golpistas, como Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de alusão aos eventos do 8 de janeiro. A proposta havia sido aprovada no fim do ano passado pela Câmara e pelo Senado.

Bolsonaro está detido desde novembro de 2025, quando começou a cumprir pena superior a 27 anos de reclusão pela trama golpista, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília (DF). Em 15 de janeiro, o ex-presidente foi transferido para uma sala de Estado-Maior da Polícia Militar, na “Papudinha”, prédio próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda.

A mobilização deve percorrer um trajeto de cerca de 240 km, do interior de Minas Gerais até Brasília (DF). Na Capital Federal, os manifestantes devem realizar um ato em uma praça pública.

