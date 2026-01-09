Conselho de Ética do PDT Fortaleza é favorável à expulsão do vereador PP Cell do partido

O Conselho de Ética do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Fortaleza decidiu, em reunião realizada nesta quinta-feira (8), pela expulsão do vereador PP Cell, conforme representação apresentada pelo vereador Adail Júnior.

Segundo o presidente do Diretório Municipal, Iraguassú Filho, os membros do órgão partidário entenderam que, diante do que foi apresentado, “cabia a punição máxima, tendo em vista as questões de desvio das ações do partido”.

Filho pontuou que pesaram, nas acusações contrárias ao parlamentar, julgadas pelo Conselho de Ética, “questões ideológicas” e de discordância do “pensamento progressista”, defendidas pelo PDT.

PP Cell apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa eleitoral de 2024 — assim como os pedetistas Gardel Rolim, Paulo Martins, Marcel Colares, Kátia Rodrigues e Jânio Henrique — e, após o pleito, se manteve como oposição ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT), em que o PDT compõe a base.

Indagado sobre os próximos passos do processo, o dirigente partidário informou que está aguardando o envio do parecer da relatoria do caso ao Diretório Municipal para, a partir disso, dar andamento ao procedimento.

Veja também PontoPoder Petistas no Ceará descartam Camilo candidato ao Governo: 'Elmano é plano A' PontoPoder Prefeitura de Fortaleza concede parque de iluminação e semáforos até 2040, por mais de R$ 4 bilhões

Iraguassú destacou que deve conversar com membros da executiva para que seja tomada a decisão que poderá colocar PP Cell fora das fileiras pedetistas, numa reunião a ser convocada por ele virtualmente. O encontro, no entanto, ainda não tem data para ocorrer.

O Diário do Nordeste acionou PP Cell e Adail Júnior, o autor da representação, para que pudessem se manifestar. Ambos os políticos não responderam aos pedidos de comentários enviados pela reportagem.

Divergência com PP Cell

Em novembro, durante uma sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), integrantes da bancada do PDT na Casa Legislativa reclamaram da falta de resolução do impasse entre pedetistas alinhados com o Governo Municipal e o Governo do Estado e a ala de oposição. Segundo os parlamentares, a cisão comprometia a formação de chapas para a disputa eleitoral de 2026.

Na ocasião, Adail disse que sua intenção era dar andamento para um processo de expulsão do colega. “Hoje temos o vereador amigo-irmão PP Cell, que não compactua com as ideias, digamos assim, do momento que o partido está vivendo. Então, hoje faço parte, ocupando a vice-presidência da [executiva] municipal do PDT, e eu vou brigar, sim, para ser o presidente da Comissão de Ética, para expulsar o PP Cell”, afirmou o vereador Adail Júnior na tribuna.

Em seguida, o vereador Paulo Martins apoiou a fala do colega de legislatura. “Sabemos que hoje temos quatro deputados estaduais lá na Assembleia filiados ao PDT. Todos deputados de grande estima, inclusive votei no Antônio Henrique, agora sabemos — e eles também — que não têm mais o desejo de permanecer no PDT porque não apoiam o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. São oposição em três esferas. Então, por favor, que se resolva logo essa situação”, alegou.

Luciano Girão também se manifestou, apoiando os correligionários. “A gente precisa, urgentemente, que os nossos presidentes façam uma mesa redonda. A gente precisa chamar o feito à ordem. Temos vereadores que não querem mais estar no partido, que não seguem a linha que o partido hoje está adotando e precisa resolver isso”, destacou, pleiteando a “liberação” de PP Cell.

“Temos as questões dos deputados, que precisam ser definidas. Saber se realmente vão ficar ou se não vão ficar no partido. Aqueles que vão ficar, que passem a seguir as orientações do partido”, complementou. “O que não pode é ficar nesse jogo de cena, atrapalhando o partido”, disse Girão.

Em agosto, a bancada do PDT na Câmara Municipal se reuniu com Iraguassú Filho para debater o futuro da legenda para o próximo ano. A montagem da chapa eleitoral foi um dos temas do encontro, segundo partidários envolvidos na discussão. A saída de integrantes que não estavam alinhados com os caminhos tomados pelo PDT seria um dos pontos-chave, especialmente a do vereador PP Cell.