Bolsonaro segue em melhora clínica e é transferido para 'nova acomodação' na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral, segue apresentando melhora clínica, segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira (17).

"Ontem [segunda], no período vespertino, [Bolsonaro] foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mais adequada para o quadro clínico atual. Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios", disse o comunicado.

Conforme o hospital, o ex-presidente ainda não tem previsão de alta da UTI e segue sendo submetido a sessões de fisioterapia respiratória e motora.

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Entenda o caso

Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Papudinha por tentativa de golpe de Estado, passou mal na última sexta-feira (13) e foi diagnosticado com broncopneumonia decorrente de um episódio de broncoaspiração.