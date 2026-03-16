Bolsonaro apresenta melhora clínica e laboratorial, mas segue sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial ao longo das últimas 24 horas, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Hospital DF Star, em Brasília. Ainda não há previsão de alta.

Bolsonaro está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) da unidade desde a manhã da última sexta-feira (13), tratando de uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa.

De acordo com a equipe médica, houve recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios, "denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída".

Suporte clínico e fisioterapia

Ainda segundo o boletim, Bolsonaro permanece internado com suporte clínico intensivo, fisioterapia respiratória e motora.

O documento é assinado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini; pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado; pelo coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior; e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

O ex-presidente estava preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", onde cumpre pena de 27 anos e três meses de detenção por tentativa de golpe de Estado.

Na última sexta-feira (13), ele passou mal e foi levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital DF Star, com febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.