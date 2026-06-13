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Legislativo Judiciário Executivo

Lula pede que seleção brasileira jogue com 'alma' a Copa do Mundo: 'Quando cair, levante'

O presidente da República divulgou um vídeo nas redes sociais com conselhos para o técnico Carlo Ancelotti e para o time.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, posa para retrato com a camisa da Seleção Brasileira de futebol, na Granja do Torto.
Legenda: Lula fez um pedido para que a seleção brasileira jogue com "alma" a Copa do Mundo 2026.
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã deste sábado (13), com um recado para o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

No vídeo, Lula pede que o treinador aconselhe os jogadores do time a atuarem com a "alma" na Copa do Mundo 2026 — a seleção estreia neste sábado contra o Marrocos.

"Dê um conselho para esses meninos: além de jogar bola, que vocês sabem, joguem com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando, levante e vá tirar a bola do adversário. E lembrar de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. Sempre que puder, chute, pelo amor de Deus", apelou o presidente.

Veja o pedido de Lula à seleção brasileira

Além disso, o chefe do Executivo nacional pediu a Ancelotti que lembre aos jogadores que eles estão representando o povo brasileiro na Copa. "Jogar para os adolescentes brasileiros, para as meninas e para os meninos que estão com uma expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexa", disse.

Por fim, desejando sucesso ao técnico da seleção, Lula lembrou que Ancelotti pode se tornar um herói e se unir a técnicos campeões pelo Brasil, como Zagallo, Carlos Alberto Parreira e Felipão. "Time, você tem. A Copa do Mundo a gente não disputa, a gente ganha", torceu o presidente.

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O Brasil estreia neste sábado contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A partida está prevista para iniciar às 19 horas, pelo horário de Brasília, e será transmitida pela Globo, pelo sportv, pela ge TV, pela CazéTV, pelo N Sports e pelo SBT.

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