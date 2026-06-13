Torcida brasileira lota Times Square e faz bandeiraço na véspera de estreia contra Marrocos

A torcida brasileira tomou as ruas de Nova York e, na noite desta sexta-feira (13), mostrou toda a euforia com a estreia da Seleção contra Marrocos, neste sábado, às 19h. Na famosa Times Square, os torcedores se concentraram e entoaram cantos e 'gritos de guerra' para aquecer a vibração antes da estreia na Copa do Mundo.

A cearense Lilian Soares, torcedora do Fortaleza, registrou o momento. Confira: