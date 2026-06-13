Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Torcida brasileira lota Times Square e faz bandeiraço na véspera de estreia contra Marrocos

Time brasileiro faz primeiro jogo da Copa do Mundo neste sábado (13)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 00:49)
Jogada
Legenda: Torcedores brasileiros se concentram na Times Square, em Nova York
Foto: Reprodução

A torcida brasileira tomou as ruas de Nova York e, na noite desta sexta-feira (13), mostrou toda a euforia com a estreia da Seleção contra Marrocos, neste sábado, às 19h. Na famosa Times Square, os torcedores se concentraram e entoaram cantos e 'gritos de guerra' para aquecer a vibração antes da estreia na Copa do Mundo.

A cearense Lilian Soares, torcedora do Fortaleza, registrou o momento. Confira:

Assuntos Relacionados
Torcedores brasileiros se concentram na Times Square, em Nova York

Jogada

Torcida brasileira lota Times Square e faz bandeiraço na véspera de estreia contra Marrocos

Time brasileiro faz primeiro jogo da Copa do Mundo neste sábado (13)

Redação Há 44 minutos
Jogador do Paraguai simula ter recebido falta de atleta americano em lance checado pelo VAR

Jogada

Erro de identificação? Entenda novo protocolo aplicado por VAR em EUA x Paraguai na Copa do Mundo

Almirón, do Paraguai, recebeu cartão após simulação funcionar contra adversário e enganar juiz

Gustavo de Negreiros Há 2 horas
Bobadilla lamenta o gol contra marcado diante dos Estados Unidos

Jogada

Autor de 1º gol contra da Copa do Mundo joga no futebol basileiro; saiba quem é

Gol contra foi marcado na partida entre Estados Unidos e Paraguai

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Vini Júnior antes de estreia na Copa: “Me preparei muito bem para chegar a esse momento”

Camisa 7 da Seleção celebra temporada sem lesões e reforça que chega para o Mundial no momento mais especial e importante da carreira

Redação 12 de Junho de 2026
taça

Jogada

Réplica gigante da taça da Copa do Mundo 2026 se desmonta durante abertura no Canadá e vira meme

Anfitriões enfrentaram a Bósnia Hezergovina em jogo de abertura no país

Crisneive Silveira 12 de Junho de 2026
foto de dois jogadores

Jogada

Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalações da Copa do Mundo 2026

Acompanhe ao vivo e tempo real

Redação 12 de Junho de 2026