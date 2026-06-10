Ancelotti indica time titular do Brasil para estreia na Copa do Mundo contra Marrocos
A partida ocorre no sábado (13), às 19h, nos EUA
O técnico italiano Carlo Ancelotti indicou a escalação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo de 2026. Em fase final de preparação para a estreia no sábado (13), às 19h, contra o Marrocos, nos EUA, a principal dúvida era nas alas, após o corte do lateral-direito Wesley por lesão muscular.
Após os confrontos nas Eliminatórias Sul-Americanas, os últimos amisostos contra Panamá e Egito foram fundamentais para definir a formação da equipe, no esquema 4-3-3. Após ensaiar um time com quatro atacantes, o meia Lucas Paquetá ganhou espaço e deve assumir um posto como titular.
A provável escalação é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha.
O primeiro compromisso é o mais difícil, diante da única seleção africana semifinalista de um Mundial (2022), além de ser a atual campeã da Copa Africana de Nações (2025).
Vale ressaltar que o Brasil está no Grupo C, com Haiti, Escócia e Marrocos. O embate com os haitianos é sexta (19), às 21h30, enquanto encara a Escócia na quarta (24), às 19h.
Brigam por fora
Apesar da definição da equipe, os treinos finais podem acirrar a disputa por uma vaga no time principal. Ibañez, na direita, e Douglas Santos, na esquerda, aguardam uma chance. Na frente, Igor Thiago e Endrick também sonham com uma oportunidade na função de centroavante.
No fim, ter um banco de reservas com "fome" é importante para Ancelotti, que utilizou bastante as substituições para melhorar o desempenho nos amistosos mais recentes.