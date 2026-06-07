Wesley é cortado da Seleção Brasileira, e Éderson, ex-Fortaleza, é convocado para a Copa

O lateral-direito da Seleção Brasileira Wesley foi cortado da Seleção Brasileira, neste domingo (7), após uma lesão na perna esquerda no último jogo amistoso antes da Copa do Mundo 2026. Para o lugar dele, o técnico Carlo Ancelotti chamou o volante Éderson, da Atalanta, que já jogou no Fortaleza.

Wesley se machucou ainda no primeiro tempo do jogo contra o Egito, neste sábado (6). Já na manhã deste domingo, o jogador passou por um exame que determinou a gravidade da lesão.

O lateral-direito do Roma foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda.

CORTE CONFIRMADO PELA CBF

A CBF comunicou o corte de forma oficial depois que o atleta passou por uma ressonância magnética.

A lesão foi constatada no músculo adutor da coxa esquerda.

Wesley tem 22 anos e esta seria sua primeira Copa do Mundo. Ele foi revelado pelo Flamengo.

Quem é Éderson

Ederson tem 26 anos e já passou pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, antes de deixar o Brasil.

Legenda: Éderson com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

O jogador disputou apenas três partidas pela Seleção, todas sob o comando de Dorival Júnior.

Os laterais-direitos disponíveis na pré-lista eram Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. Mas Ancelotti decidiu levar mais um meio-campista.

Nas redes sociais, o Fortaleza Esporte Clube fez uma publicação em comemoração à convocação. "Que orgulho ver você entre os convocados!Parabéns, @ederson99! Toda a Nação Tricolor estará na torcida por você na busca pelo hexa", diz o texto. O time também se solidariza com a recuperação de Wesley.

A Copa é logo ali!

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção estreia diante dos Marroquinos no dia 13 de junho. O duelo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, já nos Estados Unidos.