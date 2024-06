Na Seleção Brasileira, volante Éderson confirma Fortaleza como seu time do coração

O volante Éderson, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América 2024, revelou que o Fortaleza é o seu time do coração. A declaração foi dada em entrevista ao jornal Lance, na concentração da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

“Eu tenho um carinho enorme pelo Fortaleza, então eu continuo torcendo por eles, porque é um clube que me trouxe muita felicidade. Então, Fortaleza”, disse o jogador após ser questionado sobre qual seria o seu time do coração.

Legenda: O volante Éderson foi campeão cearense pelo Fortaleza em 2021 Foto: Leonardo Moreira / FEC

Atualmente na Atalanta, da Itália, Éderson vestiu a camisa do Fortaleza na temporada 2021, somando 58 jogos pelo Tricolor do Pici, além de três gols e três assistências. Depois de se destacar no Leão, ele foi transferido para a Salernitana, da Itália.

Vivendo grande momento com a camisa da Atalanta, Éderson foi escolhido por Dorival Júnior como um dos convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, que será disputada no mês de julho, nos Estados Unidos.