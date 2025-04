Jorge Jesus é o favorito para assumir a Seleção Brasileira

O português Jorge Jesus virou o nome da vez para assumir o comando da Seleção Brasileira. Após a negativa de Carlos Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora foca na contratação do ex-treinador do Flamengo. A informação do é globoesporte.com.

Diferente do italiano, que recusou a oportunidade de treinar a Seleção Brasileira pela segunda vez, o português de 70 anos não veria problema em abrir mão da disputa do Mundial de Clubes comandando o Al Hilal da Arábia Saudita, antigo time do Neymar, e enxerga com bons olhos assumir a equipe brasileira e comandar a Canarinho na Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O nome do técnico sempre foi cogitado nos bastidores da entidade máxima do futebol brasileiro desde a saída de Tite, após a eliminação pela Croácia nas quartas de finais da Copa do Mundo de 2022. Jorge Jesus teve uma passagem excelente pelo Flamengo entre junho de 2019 e setembro de 2020, estando à beira de campo em 58 partidas e tendo um aproveitamento de 81,6%, o melhor do futebol brasileiro desde 2003. Pelo Rubro-Negro, o Mister conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019, além da Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca em 2020.

TÍTULOS DE JORGE JESUS:

SC Braga:

Copa Intertoto da Uefa: 2008

SL Benfica:

Campeonato Português: 2009-10, 2013-14 e 2014-15

Taça da Liga: 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14 e 2014-15

Taça de Portugal: 2013-14

Supertaça Cândido de Oliveira: 2014

Sporting:

Taça da Liga: 2017-18

Supertaça Cândido de Oliveira: 2015

Flamengo:

Copa Libertadores: 2019

Campeonato Brasileiro: 2019

Supercopa do Brasil: 2020

Recopa Sul-Americana: 2020

Campeonato Carioca: 2020

Al-Hilal:

Campeonato Saudita: 2023-24

Copa do Rei: 2023-24

Supercopa da Arábia Saudita: 2018, 2023 e 2024

Fenerbahçe:

Copa da Turquia: 2022-23

* Sob supervisão de João Bandeira Neto