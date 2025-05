Vasco x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após três partidas em casa, o Fortaleza viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco em São Januário, na capital carioca, neste sábado (17), a partir das 18h30. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço ocupa a 11ª posição, com dez pontos e quer subir na tabela. Já o Gigante da Colina está no Z-4, na 17ª colocação, com sete pontos, querendo sair da zona de rebaixamento.

O Vasco está há nove jogos sem vencer, sendo seis derrotas e três empates até aqui na temporada. Fernando Diniz, recém contratado como treinador, estreou na Sudamericana e com derrota pelo placar de 1 a 0 contra o Lanús, em Buenos Aires. Além disso, pelo Brasileirão, o cruzmaltino perdeu para o Vitória por 2 a 1, no último fim de semana, e entrou na zona de rebaixamento.

Já o Fortaleza está há sete jogos sem perder, com cinco empates e duas vitórias. O Leão do Pici empatou na Libertadores com o Atlético Bucaramanga, sem gols, deixando escapar a classificação antecipada para as oitavas de final da competição. No Brasileirão, a equipe goleou o Juventude por 5 a 0, jogando em casa e saiu do Z-4, subindo para o 11º lugar.

Há dois retrospectos para esse duelo. O primeiro, entre as duas equipes, somam 22 jogos, com cinco vitórias do Fortaleza, oito empates e nove triunfos do Vasco. Jogando em São Januário, o Tricolor de Aço tem o tabu de nunca ter vencido o Vasco. No total, são 11 partidas entre as duas equipes, com quatro empates e sete vitórias vascaínas. O outro é entre Vojvoda e Diniz. O técnico do Laion só venceu o treinador do Gigante uma vez. A vitória foi em 2023, quando o Fortaleza venceu o Fluminense, que era treinado por Diniz, por 4 a 2, na terceira rodada do Brasileirão. Ao todo, são seis duelos, todos com Fernando Diniz à frente do Fluminense. Destes, quatro vitórias de Diniz, um triunfo de Vojvoda e um empate.

COMO CHEGA O VASCO

O Vasco fez o último treino na manhã dessa sexta-feira (16). Fernando Diniz deve contar com o retorno de Maurício Lemos entre os relacionados. O jogador uruguaio treinou com o grupo nos últimos dias, após sofrer uma fratura na costela na partida contra o Puerto Cabello, válido pela segunda rodada da Sudamericana, no dia 8 de abril. Já são dez partidas do atleta como desfalque.

Por outro lado, Diniz não conta com Payet, se recuperando de uma lesão no joelho, Lucas Freitas, com fascite plantar, David, na reta final após uma cirurgia no joelho e do Estrella, em transição. Para a partida, há cinco atletas pendurados: Hugo Moura, Paulinho, Vegetti, Jair e Lucas Piton.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda treinou pela manhã da sexta-feira (16) e viajou à tarde para o Rio de Janeiro, em voo direto. O treinador argentino relacionou 24 atletas para a partida. A novidade nas ausências foi o lateral-direito Tinga, que não viajou por questões particulares.

As outras ausências são dos atletas que seguem no departamento médico: o atacante Moisés, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda; o lateral-esquerdo ⁠Diogo Barbosa, tratando uma entorse no tornozelo direito; e o volante Zé Welison, que está em transição após lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Vojvoda tem dois atletas entre os relacionados, que estão pendurados: Lucero e Calebe.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pochettino, Lucas Sasha, Rossetto; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VASCO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Data: 16/05/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Quarto Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Bráulio da Silva Machado (SC)