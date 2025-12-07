Diário do Nordeste
Pedro Raul posta mensagem de despedida com a camisa do Ceará antes de jogo contra o Palmeiras

Atacante chamou de 'the last dance', último jogo contra o Palmeiras

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
Jogada
Legenda: Pedro Raul é o artilheiro do Ceará com tem 16 gols marcados na temporada
Foto: Kid Júnior / SVM

O atacante Pedro Raul, artilheiro do Ceará na temporada de 2025, deixou claro que o caminho do atleta deve ser longe de Porangabuçu na temporada 2026. Antes do jogo contra o Palmeiras, pela última rodada da Série A, o atacante fez postagem que indica saída.

No Instagram, ele postou foto com a camisa do Alvinegro e um texto 'The last dance" (A última dança), em referência ao seriado da Netflix sobre as últimas temporadas de Michael Jordan pelo Chicago Bulls.

Pedro Raul fez um ano positivo pelo Alvinegro, marcando gols em todas as competições que disputou. Marcou o gol do título contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

Também marcou 10 gols na Série A, contribuindo significativamente com os pontos conquistados pelo Vozão ao longo da temporada. O destino de Pedro Raul deverá ser o retorno ao Corinthians, clube que detém o passe do atacante.

