Pedro Raul posta mensagem de despedida com a camisa do Ceará antes de jogo contra o Palmeiras

O atacante Pedro Raul, artilheiro do Ceará na temporada de 2025, deixou claro que o caminho do atleta deve ser longe de Porangabuçu na temporada 2026. Antes do jogo contra o Palmeiras, pela última rodada da Série A, o atacante fez postagem que indica saída.

No Instagram, ele postou foto com a camisa do Alvinegro e um texto 'The last dance" (A última dança), em referência ao seriado da Netflix sobre as últimas temporadas de Michael Jordan pelo Chicago Bulls.

Legenda: Pedro Raul postou mensagem de despedida com a camisa do Ceará Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Raul fez um ano positivo pelo Alvinegro, marcando gols em todas as competições que disputou. Marcou o gol do título contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

Também marcou 10 gols na Série A, contribuindo significativamente com os pontos conquistados pelo Vozão ao longo da temporada. O destino de Pedro Raul deverá ser o retorno ao Corinthians, clube que detém o passe do atacante.