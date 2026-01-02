Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

Daniel de Paula Pessoa não é mais gerente de futebol do Fortaleza. Ele foi comunicado pela direção da SAF do Leão nesta sexta-feira (2), que não permanece no clube.

Pelo clube leonino, iniciou sua trajetória em 2013 quando se tornou Sócio-Proprietário, conselheiro desde 2014, foi membro da Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo e da Comissão que redigiu as Normas de Compliance do clube.

Ao longo de todo período no Fortaleza, entre breves saídas, Daniel teve cargos diferentes no clube, como Assessor da Presidência e diretor de futebol.

No dia 30 de dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado, pasta integrante do Departamento de Futebol. O trabalho do profissional será direcionado para prospecção, análise e mapeamento de atletas.