Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

Em dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:42)
Jogada
Legenda: Daniel de Paula Pessoa tinha funções administrativas e participava do departamento de futebol
Foto: divulgação / Fortaleza

Daniel de Paula Pessoa não é mais gerente de futebol do Fortaleza. Ele foi comunicado pela direção da SAF do Leão nesta sexta-feira (2), que não permanece no clube. 

Pelo clube leonino, iniciou sua trajetória em 2013 quando se tornou Sócio-Proprietário, conselheiro desde 2014, foi membro da Comissão Jurídica do Conselho Deliberativo e da Comissão que redigiu as Normas de Compliance do clube.

Ao longo de todo período no Fortaleza, entre breves saídas, Daniel teve cargos diferentes no clube, como Assessor da Presidência e diretor de futebol.

No dia 30 de dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado, pasta integrante do Departamento de Futebol. O trabalho do profissional será direcionado para prospecção, análise e mapeamento de atletas.

Assuntos Relacionados
Daniel de Paula Pessoa tinha funções administrativas e participava do departamento de futebol

Jogada

Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

Em dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado

Redação Há 17 minutos

Jogada

Com reforços e novo técnico, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2)

Vovô começa os trabalhos presenciais para a temporada 2026

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Como chega o Ferroviário para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Tubarão da Barra estreia no dia 4

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Bruno Pacheco entra na justiça contra o Fortaleza por atraso de pagamentos e pede rescisão indireta

Um dos advogador do jogador detalha ação movida contra o clube cearense

Vladimir Marques e Fernanda Alves 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Neymar renova contrato com o Santos até o fim de 2026

Atacante fez cirurgia no joelho e voltará a jogar em fevereiro

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Como chega o Ceará para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Vovô estreia no dia 3 na maior competição de base do país

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026