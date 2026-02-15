Diário do Nordeste
Luiz Otávio volta a atuar pelo Ceará após mais de um ano: ‘misto de agradecimento e emoção’

Última partida oficial de Luiz Otávio havia ocorrido no dia 12 de outubro de 2024

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Luiz Otávio volta a atuar pelo Ceará após mais de um ano
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Recuperado de lesão ligamentar no joelho direito, o zagueiro Luiz Otávio voltou a disputar uma partida oficial após mais de um ano parado. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Ceará por 3 a 0 sobre o Floresta, na semifinal do Campeonato Cearense.

A última partida oficial de Luiz Otávio havia ocorrido no dia 12 de outubro de 2024, pela Série B, em partida contra a Ponte Preta. Ao longo dos últimos anos, ele ficou muito tempo afastado dos gramados por sucessivas lesões no joelho.

Após o jogo, o jogador concedeu entrevista à rádio Verdinha 92.5, falando sobre o sentimento em voltar a disputar uma partida. Ele terminou a partida como capitão do Ceará, recebendo a braçadeira do meia-atacante Vina.

Fico feliz. É um misto de agradecimento e emoção também. Eu tô há dez anos aqui, não são dez dias, não são dez meses. Construí algo aqui junto com o torcedor, junto com a minha família. Pretendo continuar entregando dentro de campo em todas as oportunidades que eu tiver de vestir essa camisa. [...] Só eu, Deus e minha família sabemos o que a gente passou, enfrentou, mas agora é continuar trabalhando firme para buscar os objetivos que a gente tem durante a temporada.
Luiz Otávio
Zagueiro do Ceará

Recuperado da lesão, ele está liberado para atuar nas próximas partidas do Vovô. Ele soma-se a Eder, Pedro Gilmar, Júlio César, Ronald e Luiz Otávio, zagueiro contratado junto ao Mirassol.

