Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil
Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo
O Ceará está na 4ª Fase da Copa do Brasil. O Vozão venceu o Maranhão por 1x0 no Castelão, em São Luis (MA), e avançou para enfrentar o São Bernardo/SP.
O gol da classificação alvinegra foi marcado por Zanocelo, de pênalti, aos 27 minutos do 1º tempo.
O Ceará não fez boa partida e tomou 3 bolas na trave.
Com o resultado, o Alvinegro vai enfrentar o São Bernardo na 4ª Fase, fora de casa, em jogo único, provavelmente no dia 18, data ainda a ser confirmada pela CBF.
Como foi o jogo
O Ceará começou a partida atacando e perdeu uma grande chance logo aos 6 minutos: Rafael Ramos cruzou rasteiro, a zaga furou e Wendel mandou por cima.
O Maranhão respondeu com seu melhor jogador, Vagalume, que bateu forte cruzado e mandou pra fora, aos 20 minutos.
Aos 22, Vina deu passe para Zanocelo, que bateu forte e a bola passou perto do gol, com desvio.
Foi quando aos 26 minutos, Railson derrubou Matheus Araújo na área e o pênalti foi marcado. Zanocelo bateu bem e abriu o placar para o Vovô: 1x0.
Depois do gol, o Ceará recuou e passou a ser dominado pelo Maranhão, que mandou duas bolas seguidas na trave.
Aos 33, após lançamento de Kevin, Rafael tentou chegar e Richard afastou com os pés.
Aos 35, Jorge bateu escanteio, Lucão cabeceou e acertou a trave.
Aos 40, de novo, Jorge bateu falta buscando Lucão, que cabeceou e a bola bateu na trave de Richard.
No sufoco
Na etapa final, o Ceará voltou mais ofensivo, com Matheusinho no lugar de Melk, mas o Vovô continuou apático.
Aos 7, a terceira bola na trave do Maranhão: Lucas Santos arriscou de longe e mandou na trave.
Aos 10, Rafael ganhou de Eder, finalizou, Richard defendeu no reflexo e no rebote, Vagalume mandou por cima, perdendo outra chance para o MAC.
O Vovô só criou algo aos 17, em finalização de Wendel pra fora.
Sem conseguir sair para o jogo mesmo com as mudanças de Mozart, o Ceará levou pressão, com Vagalume soltando a bomba e a bola passando perto.
Aos 45, Kevin soltou a bomba e mandou por cima, em cobrança de falta perigosa.
O Ceará segurava o resultado que lhe dava a classificação, mas criou a última chance do jogo, aos 49, com Richardson achando Vina, que bateu para a defesa do goleiro.
Após o lance, o jogo foi encerrado e o Vovô comemorou a classificação no sufoco.
Como foi o Tempo Real