Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Jogada
Legenda: Zanocelo marcou o gol da classificação do Ceará na Copa do Brasil
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará está na 4ª Fase da Copa do Brasil. O Vozão venceu o Maranhão por 1x0 no Castelão, em São Luis (MA), e avançou para enfrentar o São Bernardo/SP. 

O gol da classificação alvinegra foi marcado por Zanocelo, de pênalti, aos 27 minutos do 1º tempo.

O Ceará não fez boa partida e tomou 3 bolas na trave.

Com o resultado, o Alvinegro vai enfrentar o São Bernardo na 4ª Fase, fora de casa, em jogo único, provavelmente no dia 18, data ainda a ser confirmada pela CBF.

Como foi o jogo

O Ceará começou a partida atacando e perdeu uma grande chance logo aos 6 minutos: Rafael Ramos cruzou rasteiro, a zaga furou e Wendel mandou por cima.

O Maranhão respondeu com seu melhor jogador, Vagalume, que bateu forte cruzado e mandou pra fora, aos 20 minutos.

Aos 22, Vina deu passe para Zanocelo, que bateu forte e a bola passou perto do gol, com desvio.

Foi quando aos 26 minutos,  Railson derrubou Matheus Araújo na área e o pênalti foi marcado. Zanocelo bateu bem e abriu o placar para o Vovô: 1x0.

Legenda: Zanocelo marcou o gol do Ceará, de pênalti
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Depois do gol, o Ceará recuou e passou a ser dominado pelo Maranhão, que mandou duas bolas seguidas na trave.

Aos 33, após lançamento de Kevin, Rafael tentou chegar e Richard afastou com os pés.

Aos 35, Jorge bateu escanteio, Lucão cabeceou e acertou a trave.

Aos 40, de novo, Jorge bateu falta buscando Lucão, que cabeceou e a bola bateu na trave de Richard.

No sufoco

Na etapa final, o Ceará voltou mais ofensivo, com Matheusinho no lugar de Melk, mas o Vovô continuou apático.

Aos 7, a terceira bola na trave do Maranhão: Lucas Santos arriscou de longe e mandou na trave.

Aos 10, Rafael ganhou de Eder, finalizou, Richard defendeu no reflexo e no rebote, Vagalume mandou por cima, perdendo outra chance para o MAC.

O Vovô só criou algo aos 17, em finalização de Wendel pra fora.

Sem conseguir sair para o jogo mesmo com as mudanças de Mozart, o Ceará levou pressão, com Vagalume soltando a bomba e a bola passando perto.

Aos 45, Kevin soltou a bomba e mandou por cima, em cobrança de falta perigosa.

O Ceará segurava o resultado que lhe dava a classificação, mas criou a última chance do jogo, aos 49, com Richardson achando Vina, que bateu para a defesa do goleiro.

Após o lance, o jogo foi encerrado e o Vovô comemorou a classificação no sufoco.

Como foi o Tempo Real

Jogada

