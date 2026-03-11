Carpini valoriza classificação na Copa do Brasil e destaca estreantes: "impressões muito boas"

O técnico Thiago Carpini valorizou demais a vitória por 1 a 0 sobre o Manauara, na noite desta quarta-feira (11), que classificou o Fortaleza para a 4ª fase da Copa do Brasil. O treinador leonino ressaltou a dificuldade na preparação para a partida pelo curto intervalo de tempo após o título do Campeonato Cearense.

"É o tipo de jogo muito perigoso. Esportivamente e financeiramente, o clube precisava avançar mais na Copa do Brasil. A gente vem de uma conquista depois de 2 anos, um Clássico-Rei muito pesado no domingo. Inevitavelmente, teve muita festa, muita euforia, e você virar essa chave e reconectar para um jogo de "mata", é complicado. Uma coisa é vir para um jogo desse em um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Nordeste, campeonatos de pontos corridos...outra coisa é o "mata", que vale a sobrevivência. Esse foi o meu alerta para os atletas. Da final pra cá, nós não treinamos, só trabalhamos recuperação e alguns ajustes em cima de vídeo. Até por isso eu não mexi na escalação, mesmo porque eu não consegui treinar. Tivemos uma logística complicada. Então, foi muito importante, independente da maneira que foi", afirmou.

Invicto na temporada, o comandante leonino destacou os estreantes Paulo Baya, Welliton e Miritello, que entraram no 2º tempo do jogo.

"Impressões muito boas. Entraram bem, mesmo com pouco treino ainda com o time. Participaram muito bem. A gente espera mais evolução dos dois (Paulo Baya e Welliton), mas já mostraram muita capacidade. Wellinton no 1x1 interessante, o Baya com muito volume, e o Miritello um cara de bola final, de presença de área, e é o que a gente espera dele. Fez o gol que foi anulado. Foi a hora que eu senti que a gente começou a empurrar o Manauara mais pra trás", afirmou.

Classificado, o Fortaleza enfrentará o Volta Redonda na próxima fase da Copa do Brasil. A partida será realizada já na próxima semana.