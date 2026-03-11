Ceará embarca para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil; veja relacionados
Equipes se enfrenam na quinta-feira
O Ceará embarcou no início da tarde desta quarta-feira (11) para São Luiz. O Alvinegro vai enfrentar o Maranhão em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Mozart relacionou 20 atletas para o duelo que será no Estádio Castelão, na capital maranhense.
Quem ficou de fora foi o lateral Sanchéz. Havia a expectativa de que o atleta pudesse estrear com a equipe no duelo fora de casa. O Vovô tem dois desfalques para o confronto: Dieguinho e Pedro Henrique, que se recuperam de lesão.
Vovô e MAC se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o confronto ao vivo e em tempo real.
VEJA RELACIONADOS:
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
- Zagueiros: Gilmar, Luizão, Júlio César e Éder
- Laterais: Alex Silva, Fernando e Rafael Ramos
- Meio-campistas: Melk, Lucas Lima, Vina, Juan Alano, Zanocelo, Matheus Araújo e Richardson
- Atacantes: Lucca, Wendel Silva, Matheusinho e Fernandinho