Ceará embarca para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil; veja relacionados

Equipes se enfrenam na quinta-feira

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada

O Ceará embarcou no início da tarde desta quarta-feira (11) para São Luiz. O Alvinegro vai enfrentar o Maranhão em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Mozart relacionou 20 atletas para o duelo que será no Estádio Castelão, na capital maranhense.

Quem ficou de fora foi o lateral Sanchéz. Havia a expectativa de que o atleta pudesse estrear com a equipe no duelo fora de casa. O Vovô tem dois desfalques para o confronto: Dieguinho e Pedro Henrique, que se recuperam de lesão. 

Vovô e MAC se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o confronto ao vivo e em tempo real. 

VEJA RELACIONADOS: 

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard 
  • Zagueiros: Gilmar, Luizão, Júlio César e Éder 
  • Laterais: Alex Silva, Fernando e Rafael Ramos 
  • Meio-campistas: Melk, Lucas Lima, Vina, Juan Alano, Zanocelo, Matheus Araújo e Richardson 
  • Atacantes: Lucca, Wendel Silva, Matheusinho e Fernandinho
