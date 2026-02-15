Floresta x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de comemorar a folia e levar vantagem na decisão, Floresta e Ceará medem forças, a partir das 16h, deste domingo (15), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O Lobo e o Vovô já se enfrentaram na primeira fase da competição, mas agora o encontro vale vaga na grande final do estadual. Os 90 minutos iniciais do confronto tem mando de campo do time da Vila Manoel Sátiro, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Detentor do ataque mais eficaz do Cearense, com 16 gols marcados, o Ceará vem de empate em 0 a 0 contra o Fortaleza, pelo fechamento da segunda fase. A equipe de Mozart ainda não foi superada na competição e soma, até aqui, cinco vitórias e dois empates em sete duelos. O Vovô teve uma semana de preparação para montar estratégia diante do adversário deste domingo.

Do outro lado, o Floresta vem embalado depois de vencer o Horizonte, por 1 a 0, no estádio Domingão, no último final de semana. Sob comando de Leston Júnior, o Verdão da Vila Manoel Sátiro tem três vitórias, dois empates e duas derrotas no Cearense. Com o apoio do seu torcedor, a equipe busca levar vantagem para o duelo da volta.

ONDE ASSISTIR

O Jogada transmite o duelo com imagens no Instagram, TikTok, Facebook e no portal do Diário do Nordeste. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes.

VOVÔ EMBALADO

Desde sua estreia diante do Maranguape, Mozart manteve apenas o zagueiro Éder e o atacante Pedro Henrique entre os titulares em todas as seis partidas. Recém-contratados, o zagueiro Luiz Otávio, que veio do Mirassol, e o centroavante Wendel Silva, que chega por empréstimo junto ao Santa Clara-POR, até tiveram seus nomes publicados no BID e poderiam estrear, mas não chegaram na capital para os treinos da semana e ficam de fora.

Para o confronto diante do Lobo, o Alvinegro pode ter o retorno de Alex Silva, recuperado de lesão na coxa, e volta a ser opção na lateral-direita. Apesar disso, Rafael Ramos deve continuar entre os titulares. Enquanto isso, Bruno Ferreira e Matheus Araújo devem ficar fora do confronto neste domingo de carnaval.

A equipe alvinegra aplicou três goleadas sobre Tirol (1 a 4), Ferroviário (1 a 5) e Horizonte (4 a 0) nas primeiras fases do estadual. No total, o Vovô marcou 16 gols, com destaque para Vina e Matheus Araújo, com quatro gols cada. Além de ter o melhor ataque da competição, o Vovô teve a defesa vazada em apenas três ocasiões.

Outro atleta que chega no elenco, mas só vem depois do Campeonato Cearense, é o lateral-esquerdo Sanchez. Além dele, as chegadas de Luiz Otávio e Wendel Silva, fez com que o Ceará chegasse ao total de dez contratações na temporada. Eles se juntam ao goleiro Jorge Meurer, os outros defensores Júlio César e Ronald Carvalho, os laterais Alex Silva e Fernando, o meio-campista Juan Alano e o atacante Matheusinho.

LOBO PREPARADO

Depois de sete anos, o Floresta volta a figurar entre as quatro melhores equipes do Campeonato Cearense. O time de Leston Júnior não conta com o experiente zagueiro Valdo, ex-Ceará, que segue lesionado e ainda não estreou na temporada. Uma dúvida fica por conta do meia-atacante Guilherme Borges, que sentiu desconforto muscular antes do duelo com o Horizonte.

O Lobo tem a defesa como um dos pontos positivos na competição, com apenas três gols sofridos em sete jogos disputados. O time de Leston Júnior teve o sistema defensivo vazado apenas nos duelos contra Ceará, Iguatu e Fortaleza.

Por outro lado, o Floresta balançou as redes dos seus adversários em sete ocasiões. O lateral-direito Cedric marcou duas vezes, seguido pela fila de atletas com um tento assinalado no ano: Rafinha, Nonato, João Celeri, Eduardo e João Victor.

O meia-atacante Matheusinho, de 27 anos, é um dos destaques da equipe da Vila Manoel Sátiro, com três assistências dadas. Natural de São Paulo, o atleta já defendeu as cores do América-MG, Goiás, Mirassol, Amazonas, Confiança-SE e até no futebol iraniano (Chadormalou Ardakan).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Pedro Gilmar (Ronald Carvalho), Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Mozart.

Floresta: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos; Danrley e Nonato (Guilherme Borges); Bismarck, Matheusinho e Celeri. Técnico: Leston Júnior.

FICHA TÉCNICA | FLORESTA X CEARÁ

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 15/02/26 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitra: Elizabete Esmeralda

Assistente 1: Nailton Oliveira

Assistente 2: Marcondes Simão

Quarto árbitro: Renato Pinheiro

Quinto árbitro: Moracy Sousa

Árbitro de vídeo (VAR): Magno Cordeiro