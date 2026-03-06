Final entre Ceará e Fortaleza terá campanha por respeito às mulheres no Castelão

A campanha “Respeito é um Gol de Placa” vai ganhar o campo da Arena Castelão neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Antes do duelo decisivo entre Ceará e Fortaleza, na grande final do Campeonato Cearens de 2026, o público vai acompanhar ações da ação que visa promover igualdade e respeito às mulheres nos estádios. A ação é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Ceará.

Durante a final, serão disponibilizados materiais informativos com contatos de canais de denúncia, camisas alusivas à campanha, mensagens nos telões e outras ações que serão reveladas no dia do evento. Presidente da Coordenadoria da Mulher, a desembargadora Vanja Fontenele destaca a importância da iniciativa.

"A adesão significativa do público masculino é muito positiva. Essa parceria amplia a esperança de transformar a realidade das gerações atuais e futuras”, reforçou.

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE lidera a iniciativa, que tem o apoio da Secretaria das Mulheres do Estado, da Federação Cearense de Futebol, além de outros órgãos parceiros e dos clubes de futebol. A campanha reforça o compromisso do TJCE com a defesa dos direitos das mulheres, transformando os estádios em espaços de respeito e igualdade.

Desde o início da ação, em janeiro deste ano, três partidas já receberam ações de conscientização: Ferroviário x Fortaleza, Ceará x Maranguape e Fortaleza x Ceará. Quase 30 mil torcedores foram mobilizados. Para engajar torcedores e clubes, foram produzidos 250 adesivos, 80 cartazes e 400 camisas. O material foi distribuído entre crianças, clubes, Federação Cearense de Futebol, público externo e equipes do TJCE.

Ceará e Fortaleza entram em campo a partir das 18h (de Brasília). O segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.