Como o Diário do Nordeste mostrou as finais do Cearense no Século XXI; veja capas

No Século XXI, apenas Ceará e Fortaleza conquistaram o Campeonato Cearense. Com a hegemonia do Clássico-Rei, os arquirrivais dividem as buscas pelo título, em uma rivalidade centenária que ganhou mais peso desde 2001. Assim, o Diário do Nordeste lista todas as capas do jornal no período, em recorte que mostra o contexto e o momento de cada um dos clubes.

Em 2026, mais uma vez, os rivais se enfrentam na briga pela taça. No jogo de ida, o Leão abriu o placar com Lucas Emanoel, enquanto o Vovô empatou com Lucca, deixando a partida em 1 a 1. A volta será no domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.

Veja as capas do DN com os títulos cearenses no século XXI

Campeonato Cearense de 2001

Legenda: Fortaleza foi campeão em 2001 Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2002

Legenda: Ceará foi campeão em 2002 Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2003

Legenda: Fortaleza foi campeão em 2003 Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2004

A edição do Estadual de 2004 não teve final disputada, sendo decidida pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (STJD-CE) a favor do Fortaleza.

Campeonato Cearense de 2005

Legenda: Fortaleza foi campeão em 2005 Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2006

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2006 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2007

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2007 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2008

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2008 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2009

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2009 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2010

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2010 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2011

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2011 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2012

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2012 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2013

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2013 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2014

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2014 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2015

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2015 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2016

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2016 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2017

Legenda: Ceará campeão cearense de 2017 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2018

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2018 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2019

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2019 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2020

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2020 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2021

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2021 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2022

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2022 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2023

Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2023 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2024

Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2024 Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2025