Como o Diário do Nordeste mostrou as finais do Cearense no Século XXI; veja capas
O período marca grande hegemonia de Ceará e Fortaleza desde 2001
No Século XXI, apenas Ceará e Fortaleza conquistaram o Campeonato Cearense. Com a hegemonia do Clássico-Rei, os arquirrivais dividem as buscas pelo título, em uma rivalidade centenária que ganhou mais peso desde 2001. Assim, o Diário do Nordeste lista todas as capas do jornal no período, em recorte que mostra o contexto e o momento de cada um dos clubes.
Em 2026, mais uma vez, os rivais se enfrentam na briga pela taça. No jogo de ida, o Leão abriu o placar com Lucas Emanoel, enquanto o Vovô empatou com Lucca, deixando a partida em 1 a 1. A volta será no domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.
Veja as capas do DN com os títulos cearenses no século XXI
