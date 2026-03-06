Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como o Diário do Nordeste mostrou as finais do Cearense no Século XXI; veja capas

O período marca grande hegemonia de Ceará e Fortaleza desde 2001

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:56)
Jogada
Legenda: O Clássico-Rei decide também o título do Campeonato Cearense de 2026
Foto: Gabriel Silva / Ceará

No Século XXI, apenas Ceará e Fortaleza conquistaram o Campeonato Cearense. Com a hegemonia do Clássico-Rei, os arquirrivais dividem as buscas pelo título, em uma rivalidade centenária que ganhou mais peso desde 2001. Assim, o Diário do Nordeste lista todas as capas do jornal no período, em recorte que mostra o contexto e o momento de cada um dos clubes.

Em 2026, mais uma vez, os rivais se enfrentam na briga pela taça. No jogo de ida, o Leão abriu o placar com Lucas Emanoel, enquanto o Vovô empatou com Lucca, deixando a partida em 1 a 1. A volta será no domingo (8), às 18h, na Arena Castelão.

Veja as capas do DN com os títulos cearenses no século XXI

Campeonato Cearense de 2001

Fortaleza foi campeão em 2001
Legenda: Fortaleza foi campeão em 2001
Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2002

Ceará foi campeão em 2002
Legenda: Ceará foi campeão em 2002
Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2003

Fortaleza foi campeão em 2003
Legenda: Fortaleza foi campeão em 2003
Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2004

A edição do Estadual de 2004 não teve final disputada, sendo decidida pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Ceará (STJD-CE) a favor do Fortaleza. 

Campeonato Cearense de 2005

Fortaleza foi campeão em 2005
Legenda: Fortaleza foi campeão em 2005
Foto: arquivo / Diário do Nordeste

Campeonato Cearense de 2006

Ceará foi campeão cearense em 2006
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2006
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2007

Fortaleza foi campeão cearense em 2007
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2007
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2008

Fortaleza foi campeão cearense em 2008
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2008
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2009

Fortaleza foi campeão cearense em 2009
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2009
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2010

Fortaleza foi campeão cearense em 2010
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2010
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2011

Ceará foi campeão cearense em 2011
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2011
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2012

Ceará foi campeão cearense em 2012
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2012
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2013

Ceará foi campeão cearense em 2013
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2013
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2014

Ceará foi campeão cearense em 2014
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2014
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2015

Fortaleza foi campeão cearense em 2015
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2015
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2016

Fortaleza foi campeão cearense em 2016
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2016
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2017

Ceará campeão cearense de 2017
Legenda: Ceará campeão cearense de 2017
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2018

Ceará foi campeão cearense em 2018
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2018
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2019

Fortaleza foi campeão cearense em 2019
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2019
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2020

Fortaleza foi campeão cearense em 2020
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2020
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2021

Fortaleza foi campeão cearense em 2021
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2021
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2022

Fortaleza foi campeão cearense em 2022
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2022
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2023

Fortaleza foi campeão cearense em 2023
Legenda: Fortaleza foi campeão cearense em 2023
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2024

Ceará foi campeão cearense em 2024
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2024
Foto: arquivo / SVM

Campeonato Cearense de 2025

Ceará foi campeão cearense em 2025
Legenda: Ceará foi campeão cearense em 2025
Foto: arquivo / SVM

Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Final entre Ceará e Fortaleza terá campanha por respeito às mulheres no Castelão

Diversos setores estão envolvidos na campanha

Redação Há 34 minutos
jogadores

Jogada

Ceará e Fortaleza conhecem dias e horários de jogos na 3ª fase da Copa do Brasil

Os jogos dos dois times cearenses serão disputados em partida única e eliminatória

Daniel Farias Há 42 minutos
Atletas de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei

Jogada

Como o Diário do Nordeste mostrou as finais do Cearense no Século XXI; veja capas

O período marca grande hegemonia de Ceará e Fortaleza desde 2001

Redação Há 1 hora
cassiano

Jogada

Cassiano relembra Clássico-Rei de 2015 e provocação de Magno Alves antes do jogo

Dias antes do jogo, o Magnata disse: 'Se cuida, Fortaleza'

João Bandeira Neto 06 de Março de 2026
certo

Jogada

Magno Alves exalta joia do Ceará e fala sobre Clássico-Rei: 'jogo que muda uma vida'

Melk é a grande promessa do Vovô para a temporada

Redação 06 de Março de 2026
Foto de jogadoras do Ceará comemoram vitória sobre Sesi Bauru

Jogada

Ceará avança às semifinais da Superliga B após vitória sobre Sesi Bauru fora de casa

Clube chega à fase decisiva pelo acesso à Superliga A, elite do vôlei brasileiro

Daniel Farias 06 de Março de 2026